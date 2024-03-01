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الجمعة 1 آذار 2024 ساعة 21:41

وزير الخارجية البريطاني: استشهاد سكان غزة الذين كانوا ينتظرون قافلة المساعدات أمس كان مروعا

وزير الخارجية البريطاني: استشهاد سكان غزة الذين كانوا ينتظرون قافلة المساعدات أمس كان مروعا
وكانت وزارة الخارجية الأمريكية، قد ذكرت أن "واشنطن تضغط للحصول على تفسير لسقوط شهداء فلسطينيين في أثناء توزيع مساعدات في غزة".

وأوضح بيان للوزارة، "أن عددا كبيرا جدا من الفلسطينيين سقطوا ضحايا الحادث المتعلق بالمساعدات في غزة، ويجب التوصل إلى اتفاق لوقف مؤقت لإطلاق النار في غزة، لتخفيف معاناة الشعب الفلسطيني".

وتابعت "الفلسطينيون تجمعوا حول شاحنات المساعدات، وسط مجاعة حقيقية، والوضع في قطاع غزة بائس بشكل لا يصدق، ولن ندعم العمليات العسكرية في رفح الفلسطينية، دون تنفيذ خطة لحماية 1.8 مليون فلسطيني".
رقم : 1119668
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