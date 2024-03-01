وزير الدفاع الأمريكي يعترف: 'إسرائيل' قتلت أكثر من 25 ألفا بغزة

جاء ذلك أمس الخميس، في جلسة استماع في الكونغرس، حول فترة علاجه في المستشفى والمساعدات العسكرية لأوكرانيا، والتطورات في غزة.



وخلال الجلسة سُئل أوستن، عن عدد النساء والأطفال الفلسطينيين الذين قتلتهم الاحتلال الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر، فأجاب “أكثر من 25 ألفا”.



وفي رده على سؤال حول عدد الأسلحة التي أرسلتها واشنطن إلى الكيان الإسرائيلي منذ أكتوبر، قال أوستن، إنه لا يتذكر جيدا عدد الأسلحة.



ليرد عليه النائب الديمقراطي عن ولاية كاليفورنيا رو خان، “الولايات المتحدة أرسلت أكثر من 21 ألف قطعة سلاح موجه إلى "إسرائيل" في الأشهر الخمسة الماضية”.



ولليوم 147 على التوالي، يواصل الاحتلال عدوانه على قطاع غزة، بمساندة أميركية وأوروبية، حيث تقصف طائراته محيط المستشفيات والبنايات والأبراج ومنازل المدنيين الفلسطينيين وتدمرها فوق رؤوس ساكنيها، ويمنع دخول الماء والغذاء والدواء والوقود.



وأدى العدوان، إلى ارتقاء 30 ألفا و35 شهيدا، وإصابة 70 ألفا و457 شخصا، إلى جانب نزوح أكثر من 85 بالمئة (نحو 1.9 مليون شخص) من سكان القطاع، بحسب سلطات القطاع وهيئات ومنظمات أممية.