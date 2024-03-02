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السبت 2 آذار 2024 ساعة 09:26

حرب غزة اليوم الـ148..مجازر إسرائيلية متواصلة والاحتلال في صدمة بسبب خسائره

حرب غزة اليوم الـ148..مجازر إسرائيلية متواصلة والاحتلال في صدمة بسبب خسائره
وبموازة القصف، تواصل قوات الاحتلال سياسة التجويع التي لا تقل وطأة عن القصف، إذ قالت وزارة الصحة في غزة إن الاحتلال الإسرائيلي يرتكب جرائم إبادة جماعية شمال غزة من خلال استهداف وتجويع 700 ألف مواطن، في حين جددت الأمم المتحدة تحذيرها من أن مجاعة في قطاع غزة "أصبحت شبه حتمية، ما لم يتغير شيء".

وفي اليوم السابق ارتكبت قوات الاحتلال 16 مجزرة استشهد خلالها 193 فلسطينيا وفقا لوزارة الصحة، وهو ما يرفع عدد الشهداء إلى 30 ألفا و228 شهيدا، إضافة إلى 71 ألفا و377 إصابة منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

في الأثناء شكك مسؤولون أمميون بالرواية الإسرائيلية حول مجزرة الطحين التي راح ضحيتها ما لا يقل عن 112 شهيدا ومئات الجرحى، ودعا الأمين العام للأمم المتحدة لفتح تحقيق بالواقعة، كما طالب رئيس المجلس الأوروبي بتحقيق فوري ومستقل.

وهنا بامكانكم متابعة آخر تطورات حرب الابادة الاسرائيلية على غزة في يومها الـ148 ورد المقاومة عليها..

-سرايا القدس - كتيبة نابلس: مقاتلونا يستهدفون قوات الاحتلال خلال اقتحام المدينة بصليات كثيفة من الرصاص والعبوات المتفجرة

-مدفعية الاحتلال تقصف محور خانيونس جنوبي قطاع غزة

-3 شهداء بقصف إسرائيلي استهدف محيط مسجد البخاري في دير البلح

-شهداء وجرحى بقصف إسرائيلي استهدف منزلاً في مخيم جباليا

-طائرات الاحتلال تسهدف منزلا سكنيا في المخيم الجديد بالنصيرات

-الأمم المتحدة: عدد كبير أصيبوا بأعيرة نارية في مجزرة الطحين

-بايدن: نأمل التوصل لاتفاق هدنة في غزة بحلول رمضان

-مدفعية الاحتلال تقصف المناطق الشرقية لحي الزيتون غربي غزة

-شهداء وجرحى جراء قصف في مخيم جباليا

-15 شهيداً في قصف إسرائيلي استهدف عدة مناطق في دير البلح

-ديمقراطيون بمجلس النواب الأمريكي يطالبون بوقف إطلاق نار بغزة

وفيما أعلن جيش الاحتلال عن إصابة 5 جنود وضباط في معارك القطاع خلال الـ 24 ساعة الماضية، ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" أن جيش الاحتلال يعيش حالة صدمة بسبب خسائره، ورئاسة أركانه تطالب بتجنيد 14.500 ضابط وجندي فورا لتعزيز قواته.

وعلى الصعيد السياسي، رفضت "إسرائيل" عقد جولة أخرى من المحادثات حول صفقة التبادل، كما أبدت واشنطن تشاؤمها بشأن التوصل إلى اتفاق لوقف النار في غزة، وذلك في الوقت الذي أعلنت فيه كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) أن الاحتلال قتل في قصفه لغزة 7 من الأسرى الإٍسرائيليين، بينهم صديق لرئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو.

هذا وأعلنت الأمم المتحدة أن فريقا تابعا لها زار الجمعة مستشفى الشفاء في شمال غزة، الذي استقبل مئات الجرحى، وأنه عاين "عددا كبيرا من الجروح الناجمة عن أعيرة نارية".
رقم : 1119744
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