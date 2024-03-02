بدء عملية فرز الاصوات لانتخابات مجلسي الشورى الاسلامي وخبراء القيادة

وانطلقت انتخابات الدورة الـ12 لمجلس الشورى الإسلامي والدورة السادسة لمجلس خبراء القيادة في الساعة الثامنة من صباح امس الجمعة بالتوقيت المحلي (الرابعة والنصف فجرا بتوقيت غرينتش).



وتم تمديد عملية الاقتراع 3 مرات لغاية الساعة الثانية عشرة مساء نظرا للمشاركة الشعبية الواسعة فيها.



وكانت هنالك في هذه الانتخابات 1218 دائرة انتخابية رئيسية وفرعية ونحو 59 ألف مركز اقتراع في 31 محافظة، منها 15 ألف مركز متنقل و44 ألف مركز ثابت.وبلغ عدد الناخبين المؤهلين للادلاء باصواتهم 61 مليوناً و172 ألفاً و298 شخصاً ، منهم 30 مليوناً و945 ألفاً و 133 رجلا و 30 مليوناً و227 ألفاً و165 سيدة.



وبحسب إعلان لجنة الانتخابات في البلاد، تمت الموافقة على اهلية نحو 15 ألف مرشح للمنافسة في الدورة الـ12 لانتخابات مجلس الشورى الإسلامي، منهم 12% سيدات و88% رجال، لانتخاب 290 نائبا ، كما تمت الموافقة على اهلية 144 مرشحا لانتخابات مجلس خبراء القيادة لانتخاب 88 نائبا.



وجرت الانتخابات إلكترونيا في 4 دوائر انتخابية وهي قم ورشت وخمام وآبادان وملاير.



ووفقاً لهذا التقرير، قام أكثر من 350 مراسلاً من 160 وسيلة إعلام و20 دولة بتغطية الانتخابات الثانية عشرة لمجلس الشورى الإسلامي والانتخابات السادسة لمجلس خبراء القيادة.