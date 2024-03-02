الصفحة الرئيسية
0
السبت 2 آذار 2024 ساعة 09:47

بدء عملية فرز الاصوات لانتخابات مجلسي الشورى الاسلامي وخبراء القيادة

بدء عملية فرز الاصوات لانتخابات مجلسي الشورى الاسلامي وخبراء القيادة
وانطلقت انتخابات الدورة الـ12 لمجلس الشورى الإسلامي والدورة السادسة لمجلس خبراء القيادة في الساعة الثامنة من صباح امس الجمعة بالتوقيت المحلي (الرابعة والنصف فجرا بتوقيت غرينتش).

وتم تمديد عملية الاقتراع 3 مرات لغاية الساعة الثانية عشرة مساء نظرا للمشاركة الشعبية الواسعة فيها.

وكانت هنالك في هذه الانتخابات 1218 دائرة انتخابية رئيسية وفرعية ونحو 59 ألف مركز اقتراع في 31 محافظة، منها 15 ألف مركز متنقل و44 ألف مركز ثابت.وبلغ عدد الناخبين المؤهلين للادلاء باصواتهم 61 مليوناً و172 ألفاً و298 شخصاً ، منهم 30 مليوناً و945 ألفاً و 133 رجلا و 30 مليوناً و227 ألفاً و165 سيدة.

وبحسب إعلان لجنة الانتخابات في البلاد، تمت الموافقة على اهلية نحو 15 ألف مرشح للمنافسة في الدورة الـ12 لانتخابات مجلس الشورى الإسلامي، منهم 12% سيدات و88% رجال، لانتخاب 290 نائبا ، كما تمت الموافقة على اهلية 144 مرشحا لانتخابات مجلس خبراء القيادة لانتخاب 88 نائبا.

وجرت الانتخابات إلكترونيا في 4 دوائر انتخابية وهي قم ورشت وخمام وآبادان وملاير.

ووفقاً لهذا التقرير، قام أكثر من 350 مراسلاً من 160 وسيلة إعلام و20 دولة بتغطية الانتخابات الثانية عشرة لمجلس الشورى الإسلامي والانتخابات السادسة لمجلس خبراء القيادة.
رقم : 1119748
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
کواليس استقالة محمد اشتية... ما هي الطبخة العربية-الغربية لقطاع غزة؟
کواليس استقالة محمد اشتية... ما هي الطبخة العربية-الغربية لقطاع غزة؟
بدء عملية فرز الاصوات لانتخابات مجلسي الشورى الاسلامي وخبراء القيادة
بدء عملية فرز الاصوات لانتخابات مجلسي الشورى الاسلامي وخبراء القيادة
2 آذار 2024
أسباب الدعوة المغربية لوقف الحرب الإسرائيلية على غزة
أسباب الدعوة المغربية لوقف الحرب الإسرائيلية على غزة
2 آذار 2024
أهداف روسيا من عقد اجتماع مشترك للفصائل الفلسطينية
أهداف روسيا من عقد اجتماع مشترك للفصائل الفلسطينية
2 آذار 2024
تسجيل نصاب جديد في انتخابات مجلس خبراء القيادة
تسجيل نصاب جديد في انتخابات مجلس خبراء القيادة
2 آذار 2024
حرب غزة اليوم الـ148..مجازر إسرائيلية متواصلة والاحتلال في صدمة بسبب خسائره
حرب غزة اليوم الـ148..مجازر إسرائيلية متواصلة والاحتلال في صدمة بسبب خسائره
2 آذار 2024
الرئيس الايراني: الانتخابات عرس وطني وتجسيد للتماسك والوحدة في البلاد
الرئيس الايراني: الانتخابات عرس وطني وتجسيد للتماسك والوحدة في البلاد
1 آذار 2024
قائد الثورة الاسلامية: اعين شعوب العالم تترقب الوضع في ايران
قائد الثورة الاسلامية: اعين شعوب العالم تترقب الوضع في ايران
1 آذار 2024
قائد الثورة الاسلامية يدلى بصوته في الانتخابات
قائد الثورة الاسلامية يدلى بصوته في الانتخابات
1 آذار 2024
مراكز الاقتراع تفتح أبوابها أمام الناخبين في انحاء ايران
مراكز الاقتراع تفتح أبوابها أمام الناخبين في انحاء ايران
1 آذار 2024
رئيس الجمهورية: جاهزون لإجراء انتخابات حماسية ومهيبة
رئيس الجمهورية: جاهزون لإجراء انتخابات حماسية ومهيبة
29 شباط 2024
الوجود الأمريكي في العراق على شفا هاوية الهروب الفوضوي
الوجود الأمريكي في العراق على شفا هاوية الهروب الفوضوي
29 شباط 2024
محكمة العدل الدولية تنهي جلساتها وتركيا تدين انتهاكات ‘‘إسرائيل‘‘ لحقوق الإنسان
محكمة العدل الدولية تنهي جلساتها وتركيا تدين انتهاكات ‘‘إسرائيل‘‘ لحقوق الإنسان
29 شباط 2024

أحدث العناوين

إخترنا لکم
کواليس استقالة محمد اشتية... ما هي الطبخة العربية-الغربية لقطاع غزة؟
أسباب الدعوة المغربية لوقف الحرب الإسرائيلية على غزة
رئيس الجمهورية: جاهزون لإجراء انتخابات حماسية ومهيبة
الوجود الأمريكي في العراق على شفا هاوية الهروب الفوضوي