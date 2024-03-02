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السبت 2 آذار 2024 ساعة 14:05

أكثر من 431 شهيد في الضفة الغربية منذ الـ7 من أكتوبر

أكثر من 431 شهيد في الضفة الغربية منذ الـ7 من أكتوبر
وشنت قوات الاحتلال الإسرائيلي ،فجر اليوم السبت، حملات الدهم في أرجاء متفرقة من الضفة الغربية، ونفذت اعتداءات واعتقالات وسط مواجهات واشتباكات.

وأظهرت الصور اندلاع حريق في مسجد بمدينة جنين صباح اليوم، فيما حطمت قوات الاحتلال، محتويات مطبعتين، واستولت على معداتهما، في بلدتي جبع وصانور جنوب جنين.

واعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم السبت، شابا خلال اقتحامها مدينة قلقيلية عقب دهسه من قبل آلياتها العسكرية، وداهمت عدة منازل في بلدة عزون شرق قلقيليا.

كما اقتحمت قوات الاحتلال في ساعة مبكرة من صباح اليوم السبت، مدينة نابلس، شمال الضفة، وانتشرت في عدة احياء.

واستشهد الطفل محمد الديك فجر اليوم السبت، متأثرا بإصابته برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي لدى اقتحامها قرية كفر نعمة غرب رام الله.

وبالشهيد الجديد ترتفع حصيلة الشهداء في الضفة منذ السابع من أكتوبر الماضي إلى أكثر من أربعمئة وواحد وثلاثين شهيداً وفق مركز معلومات فلسطين.

وشهدت شوارع مدينة رام الله يوم أمس مسيرة دعم وإسناد لغزة.

ويوم أمس، اعتدت قوات الاحتلال على شبان بالضرب عند بابي الأسباط والسلسلة المؤديين إلى المسجد الأقصى، واعتدت على المواطنين قرب المسجد.

ومع الاقتراب لشهر رمضان المبارك، حذرت وسائل إعلام إسرائيلية من انفجار محتمل للوضع خلال رمضان، مشيرة إلى أن حجم القوات الإسرائيلية الموجودة في الضفة الغربية يفوق عدد القوات في غزة بسبب تصاعد التوتر الأمني.
مصدر : وكالات
رقم : 1119786
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