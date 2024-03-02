المقاومة الإسلامية في لبنان تستهدف موقع "جل العلام".. وتزف مجاهدين على طريق القدس

وقبل ساعات، أعلنت المقاومة الإسلامية عن تنفيذ هجوم جوي ‏على قيادة القطاع المستحدث في ثكنة "ليمان" التابع للاحتلال الإسرائيلي، في الجليل الغربي شمالي فلسطين المحتلة، بمسيّرة انقضاضية.



وجاء في بيان المقاومة الإسلامية في لبنان أنّ المسيّرة الانقضاضية أصابت هدفها بدقة، وذلك دعماً للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة.



وكانت المقاومة الإسلامية في لبنان قد زفّت في وقت سابق اليوم، 5 من مجاهديها وهم: محمد علي غبريس، مصطفى حسين سلمان، علي عبد النبي قاسم، فاروق محمد حرب وحسين محمد بدوي، شهداء على طريق القدس.



وتواصل المقاومة الإسلامية في لبنان، دعمها الشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزة ومقاومته، وردّها على ‌‌‏الاعتداءات الإسرائيلية على القرى اللبنانية الجنوبية والمنازل المدنية، عبر تنفيذها عملياتٍ عسكرية استهدفت مواقع "جيش" الاحتلال وتجمّعات جنوده.