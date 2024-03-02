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السبت 2 آذار 2024 ساعة 15:05

متحدث مجلس صيانة الدستور: العملية الانتخابية لم تشهد أي خلل

متحدث مجلس صيانة الدستور: العملية الانتخابية لم تشهد أي خلل
وقال طحان نظيف مساء الجمعة في تصريح حول آخر تطورات الانتخابات في البلاد: إن الجهات الرقابية لمجلس صيانة الدستور، المؤلفة من 230 ألفا من المراقبين الشعبيين إلى جانب المراقبين التنفيذيين، حاضرون منذ بداية التصويت ومراقبة العملية الانتخابية.
وأضاف: في التقارير الميدانية التي وصلتنا، لم تكن هناك مشكلة معينة، وأنا شخصياً حضرت عدة دوائر انتخابية ومراكز اقتراع في مدينة طهران، ولم نواجه أي مشكلة معينة.

وأكد المتحدث باسم مجلس صيانة الدستور: زملاؤنا في لجنة الرقابة المركزية على الانتخابات وفي لجان الرقابة في المحافظات ومكاتب المحافظات يتابعون التقارير المرسلة من المواطنين، وبالتعاون الجيد بين الجهات التنفيذية الرقابية، لم تشهد العملية الانتخابية اي خلل وتلقينا بلاغات قليلة جدًا منذ بداية الصباح عبر نظام الرقابة الشعبية، وتمت متابعة الحالات المذكورة.

وبين طحان نظيف أن عملية المراقبة لم تواجه أي مشاكل وقال: المهم بالنسبة لنا هو أن يتم أخذ أصوات المواطنين حتى اللحظة الأخيرة، خاصة في مناطق البلاد التي نواجه فيها طقسا باردا.

و​انطلقت انتخابات الدورة الـ12 لمجلس الشورى الإسلامي والدورة السادسة لمجلس خبراء القيادة في الساعة الثامنة من صباح اليوم الجمعة بالتوقيت المحلي (الرابعة والنصف فجرا بتوقيت غرينتش) وتم تمديدها 3 مرات لغاية الساعة الثانية عشرة مساء نظرا للمشاركة الشعبية الواسعة فيها.
رقم : 1119803
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