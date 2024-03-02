رئيسي شكر حزب الله على مواجهته إسرائيل: على أميركا والاتحاد الأوروبي وقف دعم الكيان الصهيوني

ولفت، في كلمته خلال قمة "منتدى الدول المصدرة للغاز" في الجزئر، إلى أنّه "يجب على الجميع دعم الشعب الفلسطيني ومقاومته الباسلة"، موضحًا أنّ "فلسطين هي مؤشر الضمير والإنسانية حاليًا".



ورأى رئيسي أنّ "على الولايات المتحدة الاستماع لصوت مواطنيها الرافضين للإبادة الجماعية في غزة، ووقف الدعم للكيان الصهيوني"، مشيرًا إلى أنّه "لو أرادت الولايات المتحدة والاتحاد الأوربي وقف الحرب في غزة بشكل جاد، فيجب عليهما وقف الدعم للكيان الصهيوني".



وشدد على أنّه "يجب طرد إسرائيل من الأمم المتحدة ووقف الدول لكل أشكال التعامل معها".