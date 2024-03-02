غرق السفينة البريطانية التي استهدفتها القوات اليمنية التابعة لـ أنصار الله في البحر الأحمر منذ أسبوعين

ولفتت الخلية إلى أنّ "غرق السفينة سيسبب كارثة بيئية بالمياه الإقليمية اليمنية والبحر الأحمر".



وفي 19 شباط الماضي، أعلن المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية التابعة لـ أنصار الله العميد يحيى سريع، عن استهداف سفينة بريطانية في خليجِ عدن اسمها "RUBYMAR"، وذلك بعدد من الصواريخِ البحرية المناسبة.



وحينها، أكّد أنّ "من نتائج العملية إصابة السفينة إصابة بالغة ما أدى إلى توقفِها بشكلٍ كامل"، موضحًا أنّ "نتيجة الأضرار الكبيرة التي تعرضت لها السفينة فهي معرضة الآن للغرق في خليج عدن"، مشددًا على "أننا حرصنا خلال العملية على خروج طاقم السفينة بأمان".