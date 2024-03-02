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السبت 2 آذار 2024 ساعة 17:00

لقاء يجمع سفيري إيران والسعودية

لقاء يجمع سفيري إيران والسعودية
وفي هذا الصدد كتب العنزي: يسعدني استضافة السيد الدكتور علي رضا عنايتي سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية لدى المملكة العربية السعودية.

وأضاف: تم في هذا اللقاء بحث العديد من القضايا التي تهم العلاقات بين البلدين.
رقم : 1119823
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