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السبت 2 آذار 2024 ساعة 17:00
لقاء يجمع سفيري إيران والسعودية
وفي هذا الصدد كتب العنزي: يسعدني استضافة السيد الدكتور علي رضا عنايتي سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية لدى المملكة العربية السعودية.
وأضاف: تم في هذا اللقاء بحث العديد من القضايا التي تهم العلاقات بين البلدين.
مصدر :
إسلام تايمز
رقم :
1119823
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