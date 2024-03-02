لقاء يجمع سفيري إيران والسعودية

وفي هذا الصدد كتب العنزي: يسعدني استضافة السيد الدكتور علي رضا عنايتي سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية لدى المملكة العربية السعودية.



وأضاف: تم في هذا اللقاء بحث العديد من القضايا التي تهم العلاقات بين البلدين.