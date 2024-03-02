زيلينسكي طلب من الدول الغربية تزويد بلاده بأنظمة دفاع جوي

ولفت زيلينسكي، الى أننا "نحتاج من شركائنا إلى المزيد من أنظمة الدفاع الجوي. ينبغي علينا تعزيز الدرع الجوي لأوكرانيا من أجل حماية شعبنا بشكل أفضل من الإرهاب الروسي.



المزيد من أنظمة الدفاع الجوي ومن الصواريخ لأنظمة الدفاع الجوي تنقذ أرواح" الأوكرانيين".



وذكر مسؤولون أوكرانيون أن "الهجمات التي استهدفت أوديسا المطلّة على البحر الأسود ليل الجمعة السبت، أسفرت عن مقتل أربعة أشخاص بينهم طفل، وتدمير مبنى مكوّن من تسعة طوابق".



وبعد أكثر من عامين على اندلاع الحرب، يحثّ زيلينسكي بشكل متزايد في الآونة الأخيرة حلفاءه الغربيين على تقديم المساعدة العسكرية بسرعة أكبر، ودعا بشكل خاص إلى توفير الذخيرة والمزيد من أنظمة الدفاع الجوي والطائرات المقاتلة لقوات بلاده.