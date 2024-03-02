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السبت 2 آذار 2024 ساعة 17:16

متى يبدأ شهر رمضان المبارك؟

متى يبدأ شهر رمضان المبارك؟
وأضاف المركز أنه وفقاً للحسابات الفلكية، فإن أول أيام عيد الفطر 2024 هو الأربعاء 10 إبريل 2024.

يذكر أنه سيتم تحري هلال رمضان بعد مغيب شمس يوم الأحد 10 آذار/ مارس 2024 الموافق 29 شعبان 1445.
رقم : 1119827
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