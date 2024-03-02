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السبت 2 آذار 2024 ساعة 18:12

الرئيس الإيراني يبحث مع أمير قطر التطورات في غزة

الرئيس الإيراني يبحث مع أمير قطر التطورات في غزة
وكان سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية في الدوحة قد أعلن أن رئيس إيران سيجتمع غدا (السبت) مع أمير قطر في الجزائر.

وأشار علي صالح عبادي إلى أنه للمرة الثانية خلال الأشهر القليلة الماضية بعد انتهاء قمة جدة، سيلتقي الرئيس الإيراني مع أمير قطر غدا السبت في القمة السابعة لمنتدى الدول المصدرة للغاز في الجزائر.

وقال الرئيس الإيراني اليوم في كلمة خلال اجتماع قادة الدول المصدرة للغاز في الجزائر، ان نظام الهيمنة الغربي الذي تشكل على أساس استعمار الدول، أصبح اليوم أضعف ولا معنى له ويعتبر بقاؤه استمرارا للعلاقة بين المهيمن والمهيمن عليه.

وأضاف، لا شك أن قيام الكيان الصهيوني كان مشروعاً استعمارياً من أجل الحفاظ على هيمنة ونفوذ الغرب في منطقتنا، وأنه بفضل مقاومة الشعب الفلسطيني انهارت ركائز هذه الحامية الزجاجية و لقد تلقى جسدها ضربات لا يمكن إصلاحها، ومن واجب الجميع أن يدعموا ذلك الشعب المظلوم والقوي بكل الطرق الممكنة.

وتابع، ان الحرب الحالية هي مواجهة بين محور الشر ومحور الشرف؛ على أحد الجانبين، هناك جيش ينتظر المزيد والمزيد من الأسلحة والقنابل القوية من الأمريكيين، وعلى الجانب الآخر، هناك أطفال يفتقدون لقمة الخبز.

وأكد الرئيس الإيراني أنه من يصمت اليوم سيتلقى غدا بلا شك صفعة قوية.
 
رقم : 1119831
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