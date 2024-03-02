إعلام عبري: إصابة مستوطن إثر تعرضه للطعن في الخليل.. وجيش الاحتلال يجري تحقيقاً في الحادثة

وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية الخاصة إن "مستوطناً تعرض للطعن على يد فلسطيني في بلدة الظاهرية، جنوب مدينة الخليل (جنوبي الضفة الغربية) بعد وصوله إلى البلدة من أجل موعد معاينة مع طبيب وفق قوله".



وأضافت أن المستوطن "أصيب بجراح متوسطة، واستقل سيارته وغادر الظاهرية باتجاه حاجز ميتار العسكري (معبر وادي الخليل) حيث قام الجنود الإسرائيليون هناك بنقله إلى المستشفى".



وبحسب الصحيفة "يُجري الجيش الإسرائيلي التحقيق في ملابسات الحادثة، فيما لم يُعرف بعد ما إذا كانت عملية طعن على خلفية قومية أم جنائية".



وأوضحت أن "العديد من الإسرائيليين يدخلون إلى الظاهرية بشكل غير قانوني، عادة لإصلاح السيارات"، دون مزيد من التفاصيل بشأن الفلسطيني الذي قام بعملية الطعن.



ويتفاقم التوتر في الضفة الغربية والقدس على خلفية تصعيد جيش الاحتلال من حدة عنفه ضد الفلسطينيين واقتحاماته للمدن والمخيمات الفلسطينية هناك، بالتزامن مع الحرب المدمرة التي يشنها على قطاع غزة المتواصلة منذ نحو 5 أشهر.



وخلال تلك الفترة، قتل الجيش 418 فلسطينياً وأصاب نحو 4 آلاف و650 بالضفة والقدس، وفق معطيات وزارة الصحة الفلسطينية.

