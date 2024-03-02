مصر تعلن عن إسقاط جوي جديد للمساعدات شمالي غزة.. ونشطاء يتفاعلون: “هل وصل استغباء الشعوب لهذا الحد؟”

إسقاط جوي جديد للمساعدات على شمال غزة

أفاد المتحدث بأن "القيادة العامة للقوات المسلحة أصدرت أوامرها بتجهيز طائرات نقل عسكرية محملة بأطنان من المواد الغذائية والاحتياجات الإنسانية العاجلة للتخفيف من المعاناة التي يعيشها سكان قطاع غزة". وأضاف: "نُفذت أعمال الإسقاط الجوي للمساعدات بمناطق متفرقة بشمال القطاع"، دون تفاصيل بشأن حجمها.



وأكد أن "مصر ستواصل جهودها لضمان إنفاذ المساعدات الإنسانية العاجلة لتلبي الاحتياجات الأساسية الملحة لأبناء الشعب الفلسطيني". وفي الفترة الأخيرة، بدأت دول عربية؛ بينها مصر والإمارات والأردن وقطر وسلطنة عمان والبحرين، تنفيذ عمليات لإسقاط مساعدات غذائية على القطاع.



يأتي إلقاء المساعدات المصرية على غزة بعد يومين من إلقاء عدة طائرات، الأربعاء، مساعدات غذائية "محدودة" للفلسطينيين شمال قطاع غزة، للمرة الأولى منذ بداية الحرب الإسرائيلية في 7 أكتوبر/تشرين أول 2023.



وأفادت " الأناضول"، نقلاً عن شهود عيان ومصادر محلية، بأن "طائرات غير معلوم جنسيتها حلّقت في أجواء قطاع غزة وألقت لأول مرة منذ بداية الحرب، عشرات من صناديق المساعدات الغذائية على محيط المستشفى الإندونيسي ببلدة جباليا شمال القطاع المحاصر". كما ألقت الطائرات شحنة ثانية في منطقة حديقة "الجندي المجهول" بحي الرمال غرب مدينة غزة.



وأوضحت المصادر أن المساعدات التي نزلت عبر المظلات كانت "محدودة للغاية"، في ظل ظروف كارثية يعاني منها سكان القطاع البالغ عددهم نحو 2.3 مليون فلسطيني.



مصر تقوم بإنزال جوي على غزة

الثلاثاء، أعلن الجيش المصري، في بيان، عن مشاركة قطر وفرنسا في عملية إنزال جوي شاركت فيها مصر والأردن والإمارات لتقديم مساعدات لقطاع غزة الذي يشهد حرباً إسرائيلية منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.



وجراء الحرب وقيود إسرائيلية، بات سكان غزة ولا سيما محافظتي غزة والشمال، على شفا مجاعة، في ظل شُحّ شديد في إمدادات الغذاء والماء والدواء والوقود، مع نزوح نحو مليوني فلسطيني من سكان القطاع الذي تحاصره إسرائيل منذ 17 عاماً.



وخلَّفت الحرب الإسرائيلية المستمرة على غزة عشرات آلاف الضحايا، معظمهم أطفال ونساء، وكارثة إنسانية غير مسبوقة ودماراً هائلاً في البنى التحتية والممتلكات، بحسب بيانات فلسطينية وأممية؛ ما استدعى مثول إسرائيل، للمرة الأولى منذ عام 1948، أمام محكمة العدل الدولي؛ بتهمة ارتكاب جرائم "إبادة جماعية"​​​​.



التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار

في سياق متصل، كشف وزير الخارجية المصري، سامح شكري، الجمعة، أن بلاده تبذل كافة المساعي مع "الشركاء" للتوصل إلى وقف إطلاق نار في قطاع غزة قبل حلول شهر رمضان.



جاء ذلك في كلمة للوزير المصري، خلال جلسة خُصصت لبحث الأوضاع في قطاع غزة ضمن فعاليات منتدى أنطاليا الدبلوماسي، الذي تستضيفه تركيا، بحسب بيان للخارجية المصرية.



وقال شكري إن "مصر تبذل كافة المساعي مع الشركاء للتوصل إلى وقف لإطلاق النار قبل حلول شهر رمضان المبارك، وذلك بالرغم من ضيق الوقت".



وأكد أن "الوضع شديد التأزم الذي يمر به القطاع يحتم على المجتمع الدولي الاضطلاع بمسؤوليته لرفع المعاناة عن المدنيين، وتفعيل عمل الآلية الأممية المتعلقة بتسهيل ومراقبة دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة".



وأشار إلى أن "مصر حافظت منذ يوم 8 أكتوبر/تشرين الأول الماضي على أن يظل معبر رفح (مع غزة) مفتوحاً، إلا أن الجهود المصرية المستمرة لإيصال المساعدات لقطاع غزة قوبلت بعراقيل تحول دون نفاذ تلك المساعدات".



وتناول شكري "التحديات التي تواجهها وكالة إغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا، إثر تعليق بعض الدول المانحة مساهماتها المالية، بما يعرقل من عمل الوكالة ويضع مزيداً من الأعباء على كاهلها، وبما يضاعف من حجم المأساة الإنسانية التي يشهدها قطاع غزة".



ومنذ 26 يناير/كانون الثاني 2024، قررت عدة دول من بينها الولايات المتحدة تعليق تمويلها لـ"أونروا"، بناء على مزاعم إسرائيل بمشاركة 12 من موظفي الوكالة في هجوم حماس يوم 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 على مستوطنات إسرائيلية محاذية لغزة.



مصر تعلن عن إسقاط جوي جديد للمساعدات شمالي غزة

وحذر شكري في كلمته من "عواقب أية عملية عسكرية إسرائيلية برية في مدينة رفح الفلسطينية (متاخمة للحدود المصرية)"، ومن "الخطورة المتزايدة لامتداد رقعة الصراع، بالمنطقة".



وأعرب أيضاً عن "الشواغل المصرية فيما يتعلق بتدهور الأوضاع الميدانية في الضفة الغربية مع زيادة وتيرة الاقتحامات العسكرية الإسرائيلية"، مؤكداً أنه "أمر يُهدد بتفجُّر الأوضاع هناك".



وسبق أن سادت هدنة بين حماس وإسرائيل لأسبوع من 24 نوفمبر/تشرين الثاني وحتى 1 ديسمبر/كانون الأول 2023، جرى خلالها وقف إطلاق النار وتبادل أسرى وإدخال مساعدات إنسانية محدودة للغاية إلى غزة، بوساطة قطرية مصرية أمريكية.



وحالياً تجرى مفاوضات بواسطة الشركاء ذاتهم، للتوصل إلى هدنة جديدة قبيل رمضان الذي يحل في 11 مارس/ آذار الجاري فلكياً.

