المقاومة اللبنانية تدك ثكنة زرعيت الإسرائيلية

تواصل المقاومة الاسلامية في لبنان استهدافها لمواقع العدو الصهيوني ردا على الاعتداءات ودعما لأهالي ومقاومة غزة التي تتعرض لعدوان صهيوني غاشم و بضوء أخضر اميركي وتواطؤ وصمت من الانظمة الغربية والعديد من الانظمة العربية.
وفي السياق شنت المقاومة الإسلامية هجوما على ثكنة زرعيت الصهيونية بصاروخ بركان.
وفي ما يلي نص البيان الصادر عن المقاومة الإسلامية بهذا الخصوص :
بِسْمِ اللَّـهِ الرَّحْمَـٰنِ الرَّحِيمِ
﴿أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ﴾
صدق الله العلي العظيم
دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة والشريفة، ورداً على اعتداءات العدو على القرى والمنازل المدنية وخاصةً في بلدة عيتا الشعب، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة (4:00) من عصر يوم السبت 24-02-2024 ثكنة زرعيت بصاروخ بركان وأصابوها إصابةً مباشرة.
﴿وَمَا النَّصْرُ إِلاَّ مِنْ عِندِ اللّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيم﴾
السبت24-02-2024 م
14 شعبان 1445 هـ