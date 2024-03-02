الصفحة الرئيسية
0
السبت 2 آذار 2024 ساعة 18:35

المقاومة اللبنانية تدك ثكنة زرعيت الإسرائيلية

المقاومة اللبنانية تدك ثكنة زرعيت الإسرائيلية
تواصل المقاومة الاسلامية في لبنان استهدافها لمواقع العدو الصهيوني ردا على الاعتداءات ودعما لأهالي ومقاومة غزة التي تتعرض لعدوان صهيوني غاشم و بضوء أخضر اميركي وتواطؤ وصمت من الانظمة الغربية والعديد من الانظمة العربية.

وفي السياق شنت المقاومة الإسلامية هجوما ‏على ثكنة زرعيت الصهيونية ‏بصاروخ بركان.
وفي ما يلي نص البيان الصادر عن المقاومة الإسلامية بهذا الخصوص :

بِسْمِ اللَّـهِ الرَّحْمَـٰنِ الرَّحِيمِ
‏﴿أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ﴾‏
صدق الله العلي العظيم

دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة، ورداً على ‌‏اعتداءات العدو على القرى والمنازل المدنية وخاصةً في بلدة عيتا الشعب،‎ ‎استهدف ‌‏مجاهدو ‏المقاومة الإسلامية عند الساعة (4:00) من عصر يوم السبت 24-02-2024 ثكنة زرعيت ‏بصاروخ بركان وأصابوها إصابةً مباشرة. ‏

‏ ﴿وَمَا النَّصْرُ إِلاَّ مِنْ عِندِ اللّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيم﴾‏
السبت24-02-2024 م
‏14 شعبان 1445 هـ
رقم : 1119838
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
ایران تنتصر انتخابيا على حرب امريكا الهجينة
ایران تنتصر انتخابيا على حرب امريكا الهجينة
رئيسي: لقد اظهرتم قدراتكم الحماسية الغير المتوقعة لخصوم ايران
رئيسي: لقد اظهرتم قدراتكم الحماسية الغير المتوقعة لخصوم ايران
2 آذار 2024
ایران تنتصر انتخابيا على حرب امريكا الهجينة
ایران تنتصر انتخابيا على حرب امريكا الهجينة
2 آذار 2024
کواليس استقالة محمد اشتية... ما هي الطبخة العربية-الغربية لقطاع غزة؟
کواليس استقالة محمد اشتية... ما هي الطبخة العربية-الغربية لقطاع غزة؟
2 آذار 2024
بدء عملية فرز الاصوات لانتخابات مجلسي الشورى الاسلامي وخبراء القيادة
بدء عملية فرز الاصوات لانتخابات مجلسي الشورى الاسلامي وخبراء القيادة
2 آذار 2024
أسباب الدعوة المغربية لوقف الحرب الإسرائيلية على غزة
أسباب الدعوة المغربية لوقف الحرب الإسرائيلية على غزة
2 آذار 2024
أهداف روسيا من عقد اجتماع مشترك للفصائل الفلسطينية
أهداف روسيا من عقد اجتماع مشترك للفصائل الفلسطينية
2 آذار 2024
تسجيل نصاب جديد في انتخابات مجلس خبراء القيادة
تسجيل نصاب جديد في انتخابات مجلس خبراء القيادة
2 آذار 2024
حرب غزة اليوم الـ148..مجازر إسرائيلية متواصلة والاحتلال في صدمة بسبب خسائره
حرب غزة اليوم الـ148..مجازر إسرائيلية متواصلة والاحتلال في صدمة بسبب خسائره
2 آذار 2024
الرئيس الايراني: الانتخابات عرس وطني وتجسيد للتماسك والوحدة في البلاد
الرئيس الايراني: الانتخابات عرس وطني وتجسيد للتماسك والوحدة في البلاد
1 آذار 2024
قائد الثورة الاسلامية: اعين شعوب العالم تترقب الوضع في ايران
قائد الثورة الاسلامية: اعين شعوب العالم تترقب الوضع في ايران
1 آذار 2024
قائد الثورة الاسلامية يدلى بصوته في الانتخابات
قائد الثورة الاسلامية يدلى بصوته في الانتخابات
1 آذار 2024
مراكز الاقتراع تفتح أبوابها أمام الناخبين في انحاء ايران
مراكز الاقتراع تفتح أبوابها أمام الناخبين في انحاء ايران
1 آذار 2024

أحدث العناوين

إخترنا لکم
کواليس استقالة محمد اشتية... ما هي الطبخة العربية-الغربية لقطاع غزة؟
أسباب الدعوة المغربية لوقف الحرب الإسرائيلية على غزة
رئيس الجمهورية: جاهزون لإجراء انتخابات حماسية ومهيبة
الوجود الأمريكي في العراق على شفا هاوية الهروب الفوضوي