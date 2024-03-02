هذا ما أكدت عليه الدول المصدرة للغاز في إعلان الجزائر

حرص رؤساء دول وحكومات منتدى الدول الأعضاء المصدرة للغاز، على تأكيد الحقوق السيادية المطلقة والدائمة للدول الأعضاء على مواردها من الغاز الطبيعي، والتزامهم بأهداف منتدى الدول المصدرة للغاز، وعزمهم على تعزيز دور المنتدى بالتركيز على مساهمته من أمن وعدالة واستدامة الطاقة في العالم.



خلال القائه: " اعلان الجزائر"، في ختام مؤتمر القمة السابعة لرؤساء دول وحكومات منتدى الدول المصدرة للغاز - الجزائر، أعلن وزير الطاقة والمناجم الجزائري محمد عرقاب، السعي الحثيث للتسيير الفعال والتشجيع على استعمال موارد الغاز الطبيعي للدول الأعضاء، بهدف تعزيز التنمية المستدامة التي تعود بالفائدة على المنتجين والمستهلكين على حد سواء.



وركّز إعلان الجزائر على أهمية التعاون والتنسيق بين الدول الأعضاء لتطوير البحث والابتكار ونقل المعارف والتكنولوجيات المتعلقة بالغاز الطبيعي، إلى جانب تبادل أفضل ممارسات وبناء القدرات.



وشدّد إعلان الجزائر على دعم تفعيل حوار قوي وهادف بين المنتجين والمستهلكين والأطراف المعنية الأخرى ذات الصلة، قصد ضمان تأمين كل من العرض والطلب وتعزيز استقرار السوق والدفاع من أجل أن تكون أسواق الغاز الطبيعي منفتحة وشفافة وخالية من العوائق ودون تمييز.



كما أكّد البيان العمل من أجل استخدام أوسع للغاز الطبيعي في الأسواق المحلية والدولية، كأداة استراتيجية على وجه الخصوص، لمكافحة الفقر الطاقوي وتحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، بما في ذلك إعطاء الغاز الطبيعي مكان الريادة كمصدر محوري للطاقة لمستقبل عادل وشامل ومزدهر، مع ضمان عدم تخلف أي أحد عن الركب.



لفت الاعلان الى الأهمية الحاسمة للحفاظ على المنشآت الغازية الطبيعية الحساسة، بما فيها البنى التحتية العابرة للحدود لضمان موثوقيتها و قابليتها للصمود، إلى جانب تعزيز التعاون الدولي في الحد من المخاطر والوقاية والحماية من الكوارث الطبيعية و الحوادث التكنولوجية و التهديدات الناجمة عن الإنسان بما فيها الهجمات المتعمدة والاستعمال الماكر لتكنولوجيات المعلومات و الاتصالات بما يقتضيه الوضع.



جدّد إعلان الجزائر عقب أعمال قمة منتدى الدول المصدرة للغاز الإدانة "لجميع القيود الاقتصادية أحادية الجانب خارج موافقة مجلس الأمن ضد الدول الأعضاء في منتدى الدول المصدرة للغاز، والتي تؤثر سلباً على تطوير الغاز الطبيعي، وتشكل تهدياً على أمن الامدادات للغاز الطبيعي.



كما أكّد رؤساء دول وحكومات منتدى الدول الأعضاء المصدرة للغاز حرصهم على تعزيز التعاون بهدف تأمين قدرة أمدادات الغاز الطبيعي على الصمود، وتوسيع استخدامه لتحقيق التنمية المستدامة، والعمل على استقرار السوق بدون عراقيل.