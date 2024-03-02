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السبت 2 آذار 2024 ساعة 21:03

رئيسي: العلاقات الاقتصادية مع كيان الاحتلال بمثابة الدعم المالي لهذا الكيان

رئيسي: العلاقات الاقتصادية مع كيان الاحتلال بمثابة الدعم المالي لهذا الكيان
وقال السيد رئيسي : منذ عقد الاجتماع الطارئ لمنظمة التعاون الاسلامي في الرياض ولحد الان، لم يتخذ اي اجراء لوقف جرائم الصهاينة في غزة، وانما العلاقات الاقتصادية بين عدد من دول المنطقة لاتزال قائمة مع كيان الاحتلال الإسرائيلي؛ واصفا هذه العلاقات انها بمثابة دعم مالي للكيان.

وذلك خلال لقائه امير دولة قطر "الشيخ تميم بن حمد ال ثاني" اليوم السبت، على هامش اجتماع القمة السابعة لرؤساء الدول المصدرة للغاز باستضافة الجزائر.

ووصف الرئيس الايراني، العلاقات بين طهران والدوحة، انها بلغت مستوى جيدا، ودعا الى تنفيذ الاتفاقات الثنائية في اقرب وقت ممكن، باعتباره ضرورة لتوسيتع العلاقات الثنائية اكثر فاكثر.

وأعرب السيد رئيسي عن أسفه البالغ إزاء المواقف المتخاذلة والمحافظة لبعض الدول الاقليمية من القضية الفلسطينية، مصرحا : في وقت الذي يعقد الشعب الفلسطيني المسلم الامل على اتخاذ موقف عملي ومؤثر من قبل الدول الاسلامية، كيف سيكون رد بعض الانظمة العربية والاسلامية على مواقف اللامبالاة من جرائم التطهير العرقي بحق الشعب الفلسطيني المظلوم؟!

ومضى الرئيس الإيراني الى القول : العالم الاسلامي يشهد هذه الاحداث، بينما امريكا وكيان الاحتلال الإسرائيلي يواصلان التسويف وشراء الوقت بهدف استمرار الجرائم والتطهير العرقي في قطاع غزة.

الى ذلك، وصف امير قطر، العلاقات بين الدوحة وطهران انها في افضل الظروف على مرّ تاريخ هذه الاواصر؛ مؤكدا على ان دولة قطر تعتز بهذا المستوى من العلاقات القائمة بين البلدين.

وفي معرض الاشارة الى اخر التطورات الاقليمية، اكد "الشيخ تميم ال ثاني"، ان جريمة قتل المدنيين الابرياء في غزة أثناء انتظارهم المساعدات الانسانية، لن تمحى من الذاكرة التاريخية لشعوب العالم.
رقم : 1119878
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