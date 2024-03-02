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السبت 2 آذار 2024 ساعة 22:23
آية الله محمد إمامي كاشاني يلبي نداء ربه
وتوفي الفقيد الراحل وهو من مواليد 1931 في منزله اثر اصابته بسكتة قلبية.
وتقلد الراحل العديد من المسؤوليات خلال فترة حياته لاسيما عضو مجلس خبراء القيادة منذ تأسيسه وحتى وفاته، وعضو مجمع تشخيص مصلحة النظام 1996-2006 وعضو مجلس صيانة الدستور 1983-1999 .
مصدر :
إسلام تايمز
رقم :
1119896
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