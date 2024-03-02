آية الله محمد إمامي كاشاني يلبي نداء ربه

وتوفي الفقيد الراحل وهو من مواليد 1931 في منزله اثر اصابته بسكتة قلبية.



وتقلد الراحل العديد من المسؤوليات خلال فترة حياته لاسيما عضو مجلس خبراء القيادة منذ تأسيسه وحتى وفاته، وعضو مجمع تشخيص مصلحة النظام 1996-2006 وعضو مجلس صيانة الدستور 1983-1999 .