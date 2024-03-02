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السبت 2 آذار 2024 ساعة 22:26

رئيسي: إيران مستعدة لتصدير الخدمات الفنية والهندسية إلى موزمبيق

رئيسي: إيران مستعدة لتصدير الخدمات الفنية والهندسية إلى موزمبيق
والتقى الرئيس الإيراني اليوم السبت على هامش القمة السابعة لمنتدى الدول المصدرة للغاز بالجزائر، رئيس موزمبيق فيليب نويسي، مؤكدا رغبة الجمهورية الإسلامية الإيرانية بتطوير العلاقات مع الدول الإفريقية بما فيها موزمبيق، وقال: إن هذا اللقاء يمكن أن يكون نقطة تحول في اتجاه توسيع وتعميق العلاقات بين البلدين.

واعتبر الرئيس الإيراني أن اتخاذ الخطوات المقبلة في العلاقات الثنائية يتطلب اعداد خارطة طريق جديدة، واقترح في هذا الصدد تفعيل اللجنة المشتركة بين إيران وموزمبيق بهدف تحسين مستوى العلاقات وتحديدها وتوظيف القدرات الكبيرة لدى البلدين.

وفي جانب آخر من كلمته خلال اللقاء مع رئيس موزمبيق أوضح رئيسي الفرق بين وجهة نظر الجمهورية الإسلامية الإيرانية والغرب تجاه القارة الأفريقية، وقال: إن الجمهورية الإسلامية الإيرانية تسعى إلى تأمين مصالح الشعب الإيراني والدول الأفريقية في تعاملها مع الدول الأفريقية، لكن الدول الغربية، ذات النظرة الاستعمارية، تسعى فقط لتحقيق مصالحها وأطماعها.

وأعلن عن استعداد الجمهورية الإسلامية الإيرانية لتصدير الخدمات الفنية والهندسية إلى موزمبيق، وقال: إن الكيان الصهيوني وبعض الدول الغربية، يدعمون الإرهابيين، ويحاولون الضغط على الدول الأفريقية ونهب مواردها واحتياطياتها، ومن الضروري للدول الأفريقية أن تحارب الإرهاب وتحمي مصالحها، وإن الجمهورية الإسلامية الإيرانية مستعدة أيضاً للتعاون في هذا الصدد.

وفي هذا اللقاء، اعتبر الرئيس الموزمبيقي أن تطوير علاقات بلاده مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية هو الأساس لتحقيق تغييرات مهمة، ورحب بمقترح الدكتور رئيسي لتفعيل اللجنة المشتركة بين إيران وموزمبيق، ودعا إلى تنفيذ الاتفاقيات بين البلدين، فضلا عن تسريع توقيع اتفاق بشأن تسليم المحكومين بين إيران وموزمبيق.
 
رقم : 1119897
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