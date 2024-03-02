جيش الاحتلال يعترف بمقتل 3 من جنوده إثر تفجير في غزة

وقالت وسائل اعلام عبرية إنّ التفجير وقع في منطقة عبسان شرق مدينةِ خانيونس، حيث دخلت قوة كبيرة من جيش الاحتلال الى أحد المباني، وتم تفجير المبنى بالعبوات الناسفة، مشيرةً إلى أن وحدةَ إنقاذ تدخلتْ لسحب الجرحى من تحت الأنقاض.



ونشرت كتائب القسام مشاهد تظهِر حجم الخسائر التي مني بها جيش الاحتلال في غزة.



وبحسب الجيش، قتل الجنود الثلاثة إثر استهداف مبنى تحصنوا فيه بمدينة خان يونس، والقتلى هم الرقيب دوليف مالكا 19 سنة، والرقيب أفيك تيري 19 سنة، والرقيب يانون يتسحاق 20 سنة، جميعهم مقاتلين في الكتيبة 450".



وأشارت وسائل إعلام إسرائيلية إلى أن الحدث الذي قتل فيه الجنود وقع في منطقة عبسان شرق خان يونس، "حيث دخلت قوة كبيرة من الجيش إلى داخل أحد المباني وبعد دخولهم تم تفجير عبوات ناسفة أدت إلى مقتل 3 جنود وإصابة 14 آخرين حالة 5 منهم خطيرة وتدخلت وحدة الإنقاذ 669 لسحب الجرحى من تحت الأنقاض".



وحتى اليوم، اعترف الجيش الإسرائيلي بشكل رسمي بمقتل 585 ضابطًا وجنديًا إسرائيليًا منذ السابع من أكتوبر، من بينهم 245 قتيلًا في المعارك البرية داخل غزة