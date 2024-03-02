مسؤول أميركي: إنزال المساعدات جوا في غزة لا يمكن أن يشكل بديلا لإدخالها برا

وأشار المسؤول الأميركي، إلى أن "الولايات المتحدة تدرس أيضا تسليم مساعدات عن طريق البحر، بعد أن بدأت السبت بإنزال طرود جوا في القطاع المهدد بالمجاعة".



وكان الرئيس الأميركي جو بايدن قد أعلن الجمعة أن الولايات المتحدة ستبدأ في إرسال إمدادات الإغاثة جواً إلى غزة.



وذكرت القيادة المركزية الأميركية "سنتكوم"، على وسائل التواصل الاجتماعي، أن "القيادة المركزية الأميركية والقوات الجوية الملكية الأردنية قاموا بإسقاط جوي مشترك للمساعدات الإنسانية على غزة في 2 آذار 2024، بين الساعة 3,00 والساعة 5,00 مساءً (بتوقيت غزة) لتوفير الإغاثة الأساسية للمدنيين المتضرّرين من الصراع المستمر".



وأضافت أنّ "طائرات الشحن العسكرية الأميركية من طراز سي-130 "أسقطت أكثر من 38 ألف وجبة على طول ساحل غزة ممّا سمح للمدنيين بالوصول إلى المساعدات الحيوية".