الصفحة الرئيسية
0
الاثنين 4 آذار 2024 ساعة 08:49

رئيسي : السياسات الجزائرية تخدم السلام والامن في المنطقة

رئيسي : السياسات الجزائرية تخدم السلام والامن في المنطقة
قال السيد رئيسي، ذلك خلال اجتماع الوفدين الايراني والجزائري رفيعي المستوى الذي عقد عصر الاحد بحضور رئيس جمهورية الجزائر "عبد المجيد تبون"؛ حيث هنأ الاخير بنجاح بلاده في استضافة القمة السابعة لقادة الدول المصدرة للغاز، كما نوه بالعلاقات السياسية "الجيدة"، والقواسم المشتركة الثقافية والدينية التي تجمع بين البلدين، مؤكدا ضرورة الارتقاء بمستوى التعاون الاقتصادي والتجاري الثنائي اكثر من اي وقت مضى.

وفي اشاره الى الازدهار الاقتصادي الملفت الذي حققته الجمهورية الاسلامية الايرانية وانتقالها من مرحلة "اقتصاد المنتج الواحد" الى اقتصاد تعدد المنتجات عالية الجودة في مختلف المجالات الصناعية والزراعية والمعرفية، صرح رئيس الجمهورية : ان الطاقات الاقتصادية الكبيرة التي تزخر بها ايران، تتيح ارضية مناسبة لتوسيع التعاون المتبادل في مجالات الطاقة والخدمات الهندسية والصناعية والبتروكيمياء والشؤون المالية.

وتطلع الرئيس الايراني بان تشكل زيارته الحالية للجزائر، منعطفا في فتح قنوات جديدة لتوسيع العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين.

كما لفت السيد رئيسي الى الرؤية المشتركة التي تحملها الجزائر وايران، حيال القضايا الاقليمية المختلة وخاصة مكافحة الارهاب؛ واصفا تطوير العلاقات الثنائية، بانه يؤدي الى تعزيز الاواصر الاقليمية والدولية بين البلدين.

وعن المشاورات الثنائية حول انشاء "صندوق مالي مشترك" لدعم النشاطات المعرفية بين البلدين، اذ اكد "رئيسي" على استعداد الجمهورية الاسلامية لمشاركة خبراتها في مختلف المجالات العلمية والتقنية والطاقة والبتروكيمياء مع الجزائر، دعا الجانبين للمضي نحو ترسيخ الانتاج المشترك وخاصة في المجالات المعرفية.

في المقابل، اثنى الرئيس الجزائري على حضور نظيره الايراني في اجتماع القمة السابعة للدول المصدرة للغاز، وتطرق الى الاتفاقات التي توصل اليها الرئسيان خلال اللقاء المغلق بينهما، حول تعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية والسياسية ورفع مستوى التعامل التجاري والمالي وتفعيل اللجنة الاقتصادية المشتركة بين البلدين.

واشاد "تبون"، بما حققته الجمهورية الاسلامية من انجازات ملفتة، رغم الحظر الواسع المفروض عليها، مؤكدا على رغبة الجزائر في توسيع العلاقات السياسية والاقتصادية والتقنية مع ايران.
رقم : 1120134
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
انتهاء فرز الأصوات في الانتخابات البرلمانية الإيرانية..وجولة ثانية لحسم 45 مقعداً
انتهاء فرز الأصوات في الانتخابات البرلمانية الإيرانية..وجولة ثانية لحسم 45 مقعداً
قائد الثورة يصلي صلاة الميت على جثمان آية الله امامي كاشاني
قائد الثورة يصلي صلاة الميت على جثمان آية الله امامي كاشاني
4 آذار 2024
رئيسي : السياسات الجزائرية تخدم السلام والامن في المنطقة
رئيسي : السياسات الجزائرية تخدم السلام والامن في المنطقة
4 آذار 2024
ما هي القواعد الصهيونية على الحدود الجنوبية التي تتعرض لنيران كثيفة من حزب الله؟
ما هي القواعد الصهيونية على الحدود الجنوبية التي تتعرض لنيران كثيفة من حزب الله؟
4 آذار 2024
الكيان واستراتيجية محو غزة وإبادة شعبها
الكيان واستراتيجية محو غزة وإبادة شعبها
4 آذار 2024
رسائل القسام حول الأسرى الصهاينة وتأثيراتها
رسائل القسام حول الأسرى الصهاينة وتأثيراتها
4 آذار 2024
ایران تنتصر انتخابيا على حرب امريكا الهجينة
ایران تنتصر انتخابيا على حرب امريكا الهجينة
2 آذار 2024
رئيسي: لقد اظهرتم قدراتكم الحماسية الغير المتوقعة لخصوم ايران
رئيسي: لقد اظهرتم قدراتكم الحماسية الغير المتوقعة لخصوم ايران
2 آذار 2024
ایران تنتصر انتخابيا على حرب امريكا الهجينة
ایران تنتصر انتخابيا على حرب امريكا الهجينة
2 آذار 2024
کواليس استقالة محمد اشتية... ما هي الطبخة العربية-الغربية لقطاع غزة؟
کواليس استقالة محمد اشتية... ما هي الطبخة العربية-الغربية لقطاع غزة؟
2 آذار 2024
بدء عملية فرز الاصوات لانتخابات مجلسي الشورى الاسلامي وخبراء القيادة
بدء عملية فرز الاصوات لانتخابات مجلسي الشورى الاسلامي وخبراء القيادة
2 آذار 2024
أسباب الدعوة المغربية لوقف الحرب الإسرائيلية على غزة
أسباب الدعوة المغربية لوقف الحرب الإسرائيلية على غزة
2 آذار 2024
أهداف روسيا من عقد اجتماع مشترك للفصائل الفلسطينية
أهداف روسيا من عقد اجتماع مشترك للفصائل الفلسطينية
2 آذار 2024

أحدث العناوين

إخترنا لکم
ما هي القواعد الصهيونية على الحدود الجنوبية التي تتعرض لنيران كثيفة من حزب الله؟
الكيان واستراتيجية محو غزة وإبادة شعبها
رسائل القسام حول الأسرى الصهاينة وتأثيراتها
کواليس استقالة محمد اشتية... ما هي الطبخة العربية-الغربية لقطاع غزة؟