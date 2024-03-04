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الاثنين 4 آذار 2024 ساعة 09:24

السوداني: إيران دولة جارة وقفت معنا في الحرب ضد "داعش"

السوداني: إيران دولة جارة وقفت معنا في الحرب ضد "داعش"
وقال رئيس مجلس الوزراء العراقي في كلمة له خلال فعاليات ملتقى الرافدين للحوار ، أن "العراق جزء مهم في المنطقة ويتأثر ويؤثر بكل الأوضاع، وأن المجتمع الدولي فشل في إيقاف منظومة القتل في غزة، والقضية الفلسطينية جوهرية بالنسبة إلى العراقيين".

واوضح أن "موقف الحكومة ينصب على ضرورة إيقاف العدوان على غزة وعدم اتساع ساحة الصراع".

واضاف: "أن إيران دولة جارة وبيننا مشتركات دينية واجتماعية ووقفت معنا في الحرب ضد داعش الإرهابي، والولايات المتحدة شريك استراتيجي إلى العراق".

ولفت الى أن "العراق يعمل على تقريب وجهات النظر بين الجهات المختلفة، ونضع أمن واستقرار العراق ضمن أولوياتنا، وأن داعش لا يمثل أي تهديد لأمن الدولة"،

وصرح اننا "مستمرون في العمل لإنهاء مهمة التحالف الدولي في العراق، وإنهاء وجود التحالف الدولي لا يعني القطيعة مع دول التحالف، وموعد إعلان إنهاء وجود التحالف الدولي بالعراق خاضع إلى لجان الحوار المشكلة".
رقم : 1120140
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