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الاثنين 4 آذار 2024 ساعة 10:19
قائد الثورة يصلي صلاة الميت على جثمان آية الله امامي كاشاني
رقم :
1120145
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رئيس الجمهورية: في حرب الإرادات، انتصر الشعب الايراني وسيظل منتصرا
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مصدر لسكاي نيوز عربية : بايدن رفض الحديث هاتفيا مع نتانياهو بعد وقوع حادثة دوار النابلسي
الأسد: الغرب غبي أحيانًا وإسرائيل محتلة ومعتدية ولا يوجد أدنى مبرر لاستخدامها القوة ضد الفلسطينيين
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