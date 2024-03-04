موجة استقالات لمسؤولين صهاينة تزلزل جيش الاحتلال والسبب؟

وحسب "رأي اليوم" قالت القناة، إنّ "الرجل الثاني في طاقم هاغاري، موران كاتس، وعددا كبيرا من المسؤولين في نظام المعلومات التابع له، قدموا استقالاتهم، على خلفية الحرب في غزة".



"ومن بين الذين أعلنوا تقاعدهم أيضًا، الجنرال ريتشارد هيشت، المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي لشؤون الإعلام الأجنبي"، وفق القناة ذاتها.



وأوردت تقارير إسرائيلية خلال الشهور الأخيرة، أنباء عن خلافات عميقة بين المستوى السياسي (الحكومة) في الكيان الإسرائيلي، وجيش الإحتلال، بسبب إدارة الحكومة للحرب، وخطتها لما بعد الحرب في قطاع غزة.



وأسفر العدولن الإسرائيلي على غزة، منذ 7 أكتوبر/ تشرين أول الماضي عن عشرات آلاف الضحايا، معظمهم أطفال ونساء، بحسب بيانات فلسطينية وأممية، مما استدعى مثول الكيان الإسرائيلي، للمرة الأولى منذ عام 1948، أمام محكمة العدل الدولية؛ بتهمة ارتكاب جرائم إبادة جماعية.