المالكي: نأمل التوصل إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة قبيل شهر رمضان

وقال المالكي في تصريحات لوكالة "سبوتنيك" الروسية، إن "اجتماع الفصائل الفلسطينية الأسبوع الماضي في موسكو يعكس جدية ورغبة روسيا ببذل كل ما في وسعها للتغلب على الخلافات"، مؤكداً أنها "إشارة مهمة".



وأعلن المالكي أن الجانب الروسي تمكن، عقب اجتماع الفصائل الفلسطينية في موسكو، من اعتماد بيان ختامي، وهذه "عملية مفيدة".



وكان مصدر قيادي في المقاومة الفلسطينية أكد للميادين، أمس الأحد، أنّ "المفاوضات متعثرة"، مُشدّداً على أنّه قد اتضح لجميع الأطراف والوسطاء بوجود قرارٍ لدى الاحتلال، ورئيس حكومته، بنيامين نتنياهو بـ"تعطيل أي عملية تفاوضية جدية".



وأكّد المصدر القيادي أنّ نتنياهو "لا يريد أي مفاوضات تفضي لاتفاقٍ يضمن الانسحاب الكامل من قطاع غزة، وعودة النازحين، والإيواء وإعادة الإعمار، وفتح المعابر وكسر الحصار"، مشيراً إلى أنّه "معني فقط بتأمين مستقبله السياسي على حساب الدم الفلسطيني".



يُذكر أنّه في وقتٍ سابق، وصل وفد من حركة حماس برئاسة خليل الحية إلى القاهرة، لإجراء محادثات لوقف إطلاق النار في غزة، وفقاً لما أفاد به مسؤول كبير مطلع على المحادثات لوكالة "رويترز".



وكشف المسؤول الفلسطيني لوكالة "رويترز " الإخبارية، أنّهم "لم يقتربوا بعد من وضع اللمسات النهائية لإبرام الاتفاق المرتقب".



