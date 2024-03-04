طهران: على الدول الإسلامية اتخاذ قرار قوي ضد الصهاينة باجتماع جدة

وقال كنعاني في مؤتمره الصحفي الأسبوعي: شهدنا يوم الجمعة الماضي حدثاً وطنياً مهماً وهو إجراء الدورة الثانية عشرة لانتخابات مجلس الشورى الإسلامي وخبراء القيادة والتي جرت في أجواء آمنة وحيوية بمشاركة الإيرانيين الأعزاء.



وأضاف، نشعر أنه من الضروري أن نهنئ الشعب الإيراني على الاستفادة من حق التصويت، وكذلك المنتخبين على ثقة الشعب الإيراني، ونأمل أن يتمكن الممثلون من تحقيق المزيد من النجاح في خدمة الشعب.



على الدول الإسلامية أن تتخذ قراراً قوياً ضد الصهاينة في اجتماع جدة



وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية: سنشهد حدثاً مهماً غداً في جدة في مقر منظمة التعاون الإسلامي فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية. وهو الاجتماع الثاني لمنظمة التعاون الإسلامي الذي سينعقد بشكل استثنائي. ويأتي اللقاءان الأول والثاني نتيجة للجهود الدبلوماسية التي تبذلها إيران وعدد من الدول الإسلامية.



وأضاف، من المنتظر أن نشهد تحركا فعالا وحاسما من جانب منظمة التعاون الإسلامي لوقف جرائم الحرب الصهيونية ضد الفلسطينيين وقطاع غزة.



وتابع، إن جهود مجموعة الدول الإسلامية في دعم القضية الفلسطينية وإعلان مواقفها ودعم القضية الفلسطينية برمتها أمر يستحق الثناء. استمرت الحرب الجبانة ضد غزة في ظل عدوانية الصهاينة والدعم غير المحدود الذي تقدمه الولايات المتحدة للصهاينة خلال الأشهر الخمسة الماضية.



وأضاف، إن ما تتوقعه كافة الدول الإسلامية هو أن تتمكن من استكمال الخطوات التي اتخذتها حتى الآن، وأن تتخذ قراراً قوياً بالإجماع بشأن اتخاذ خطوة فعالة فيما يتعلق بفلسطين.



الادعاءات التي لا أساس لها بشأن حقل غاز آرش لن تخلق أي حقوق للمدعي



وفيما يتعلق بالادعاءات بشأن حقل غاز آرش وبيان مجلس التعاون لدول الخليج الفارسي، قال كنعاني: لقد أعلنا مواقفنا بناء على القواعد القانونية في هذا الشأن. إن تقديم ادعاءات لا أساس لها لن يخلق أي حقوق للمدعي. وفيما يتعلق بهذه القضية، أكدنا دائما على التعاون البناء على أساس المفاوضات الثنائية مع الحكومة الكويتية، وأكدنا على استمرار المفاوضات القانونية والفنية في المناقشات.



وأضاف، إن وجهة نظرنا بشأن العلاقات مع جيراننا ترتكز على خلق أجواء إيجابية وحل القضايا المتنازع عليها. إن عرض هذه القضايا في الإعلام ليس مفيدًا.



الرد على ادعاء صحيفة وول ستريت جورنال حول العلاقات بين إيران والسودان



وحول ادعاء صحيفة وول ستريت جورنال بأن إيران عرضت تصدير طائرات مسيرة إلى السودان مقابل بناء قاعدة في هذا البلد، قال كنعاني: وزير خارجية السودان قدم توضيحات في هذا الصدد. وهو ادعاء لا أساس له من الصحة وله دافع سياسي.



الاتفاقية الأمنية بين إيران والعراق



وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية بخصوص الاتفاقية الأمنية الإيرانية العراقية: إن الاتفاق بين الطرفين جاء نتيجة إرادة الطرفين في تعميق التعاون، وخاصة أمن الحدود المشتركة بين إيران والعراق. وقد تم تنفيذ الاتفاقية الموقعة إلى حد كبير وتم تشكيل لجنة مشتركة وتواصل نشاطها. وتؤكد إيران على ضرورة استكمال عملية تنفيذ هذا الاتفاق. وفي إطار العلاقات الودية، نتوقع من السلطات العراقية أن تتخذ خطوات إضافية في التنفيذ الكامل.



إيران ستواصل التعاون مع الدول الصديقة في إطار حقوقها



وردا على سؤال تسنيم عن ادعاء أمريكا بشأن إطلاق قمر صناعي إيراني من الأراضي الروسية، قال كنعاني: التعاون الدفاعي والفضائي بين إيران وروسيا هو تعاون تقليدي يقوم على قواعد القانون الدولي، ولا يمكن لأحد أن يشكك في مثل هذا التعاون.



لدى إيران تعاون واسع النطاق مع روسيا ومن حق الدول أن تتعاون في إطار العلاقات الدولية. إننا نعتبر هذه الادعاءات لا أساس لها من الصحة، ونعتبر أن إطلاق الادعاءات التي لا أساس لها فيما يتعلق بالتعاون بين إيران وروسيا وفيما يتعلق بالأزمات الإقليمية، بما في ذلك أوكرانيا، له دوافع سياسية. وستواصل إيران تعاونها مع الدول الصديقة في إطار حقوقها.



إيران لن تترك أيًا من جرائم الكيان الصهيوني ضد أهدافها ومصالحها دون رد



وقال عن استشهاد مستشار إيراني في سوريا: إن ذلك يظهر عدوانية الكيان الصهيوني واستمرار انتهاكه لسيادة أراضي الدول. الأمر المؤكد هو أن القوات الاستشارية الإيرانية تتواجد في إطار دعوة الحكومة السورية لمحاربة الإرهاب، كما أن قيام الكيان المتكرر باستهداف القوات التي تحارب الإرهاب هو دليل آخر على دعم الكيان الكامل للحركات الإرهابية في سوريا. إن إيران لم ولن تترك أياً من جرائم الكيان ضد أهداف إيران ومصالحها دون رد.



نأمل أن تستمع السلطات الأمريكية إلى شعوب العالم



وقال عن احراق الضابط الأمريكي نفسه: العالم تلقى الرسالة. هذا المواطن الأمريكي والجنود الآخرون الذين أحرقوا زيهم العسكري دعما لها، والحشود الكبيرة التي خرجت إلى الشوارع في المدن الأمريكية خلال عطلة نهاية الأسبوع لإدانة دعم الحكومة الأمريكية للحرب، كلهم ​​يطالبون الحكومة الأمريكية بالتوقف الحرب.



ومن غير المرجح أن المسؤولين الأمريكيين لم يسمعوا هذا الصوت. إذا كانوا يقدرون شعبهم، فعليهم أن يوقفوا الحرب في غزة. ونأمل أن تستمع السلطات الأمريكية إلى أصوات شعوب العالم وتحترم رغباتهم، إذا كانوا يقدرون حقوق الإنسان.



الشعب الإيراني لا يتحمل السلوك الأمريكي التدخلي



وعن سلوك أميركا تجاه إيران، قال كنعاني: المؤثر في العلاقات بين إيران وأميركا هو سلوك أميركا تجاه الشعب الإيراني. إن الشعب الإيراني لا يتحمل السلوك الأمريكي التدخلي. الأمر المؤكد هو أن سلوك أميركا سوف يتم الحكم عليه. وأي تعامل مع إيران لن يكون إلا مرتبطا بطبيعة السلوك الأميركي ضد إيران.



دعم إيران لفلسطين هو دعم قديم ومتجذر



وقال عن طلب فصائل المقاومة في المشاركة في حملة نصرة الشعب الفلسطيني: لقد استخدمنا كل إمكاناتنا منذ بداية حرب الكيان على غزة. إن دعم إيران لفلسطين هو دعم قديم ومتجذر. إننا دائما نعتبر احتلال فلسطين احتلالا ظالما. وفي الأزمة الأخيرة، استخدمنا كل جهودنا لإنهاء الحرب.



لقد قلنا مرات عديدة أن السابع من أكتوبر لم يأت من فراغ. لقد كان رد فعل على 75 عامًا من الاحتلال في فلسطين. ونحن نسعى جاهدين من أجل الوقف الفوري للهجمات على فلسطين. وبطبيعة الحال، يشكل شهر رمضان فرصة أخرى يمكن أن تجعل جهود الأمة الإسلامية أكثر تماسكا وترسل رسالة أكثر اتحادا إلى الكيان، ويمكننا أن نشهد نهاية الحرب الوحشية ضد الشعب الفلسطيني.



علاقات إيران مع جيرانها مبنية على مبدأ حسن الجوار



وردا على الأخبار المتعلقة بإلغاء الاتفاق بين إيران وأرمينيا، قال: ليس لدي علم بذلك، لكن العلاقات بين إيران وأرمينيا بناءة وفي إطار مساعدة الأمن الإقليمي. إن علاقات إيران مع جيرانها مبنية على مبدأ حسن الجوار.