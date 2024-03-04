13 مجزرة جديدة للاحتلال في قطاع غزة.. عدد الشهداء إلى أكثر من 30500

وقالت الوزارة إنّ قوات الاحتلال الإسرائيلي ارتكبت خلال الساعات الـ24 الماضية، 13 مجزرة ضد العائلات في قطاع غزة، راح ضحيتها 124 شهيداً و210 جرحى.



وأشارت إلى أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، حيث يمنع الاحتلال طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.



وتواصل قوات الاحتلال عدوانها على قطاع غزة براً وبحراً وجواً لليوم الـ150 على التوالي، ما أسفر عن ارتقاء عشرات الشهداء وتسجيل عدة إصابات، وفق ما أفادت وكالة "وفا" الفلسطينية.



وأشارت الوكالة إلى أنّ طيران الاحتلال الحربي قصف أربعة منازل في حي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة، ما أدى لاستشهاد وإصابة عدد من المواطنين، بالتزامن مع إطلاق مدفعية الاحتلال قذائف على منازل المواطنين في حيي الصبرة والرمال الجنوبي في مدينة غزة، ما أدّى إلى وقوع إصابات في صفوف المواطنين بينهم أطفال ونساء.



وبالتوازي، أعلنت مصادر طبية، اليوم الإثنين، عن ارتفاع عدد الأطفال الذين استشهدوا بسبب سوء التغذية وعدم توفر العلاج إلى 16، وذلك بعد وفاة طفل في مستشفى أبو يوسف النجار في رف



