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الاثنين 4 آذار 2024 ساعة 14:55

آخرهم في رفح.. عدد الشهداء الأطفال بسبب المجاعة في قطاع غزة يرتفع إلى 16

آخرهم في رفح.. عدد الشهداء الأطفال بسبب المجاعة في قطاع غزة يرتفع إلى 16
وكان مستشفى كمال عدوان شمال قطاع غزة، أعلن أمس الأحد، وفاة 15 طفلاً جراء سوء التغذية والجفاف، وأن هناك 6 أطفال آخرين في العناية المركزية.

وتواصل سلطات الاحتلال منع وعرقلة وصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، خاصة إلى مناطق الشمال، فيما لا تكفي المساعدات التي تصل إلى جنوب القطاع حاجة المواطنين.

ولم تكتف قوات الاحتلال بمنع دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، بل تعمدت استهداف المواطنين خلال انتظارهم وصول هذه المساعدات على قلّتها، وذلك أربع مرات خلال الـ72 ساعة الماضية، ما أسفر عن استشهاد وإصابة المئات.

وأطلقت قوات الاحتلال، أمس الأحد، النار صوب المواطنين عند دوار الكويت أثناء انتظارهم شاحنات المساعدات المحمّلة بالطحين، ما أدى إلى استشهاد وإصابة العشرات.

وكانت طائرات الاحتلال قد قصفت في وقت سابق من اليوم ذاته، شاحنة صغيرة تحمل مساعدات إنسانية في دير البلح وسط القطاع، ما أدى إلى استشهاد 8 مواطنين وإصابة آخرين.

كما استهدفت قوات الاحتلال، السبت الماضي، مجموعة مواطنين كانوا بانتظار وصول مساعدات إنسانية قرب دوار النابلسي، ما أدى إلى استشهاد مواطن وإصابة 26 آخرين.

والخميس الفائت، فتحت قوات الاحتلال ودباباتها المتمركزة على الطريق الساحلي "هارون الرشيد" غرب مدينة غزة، نيران رشاشاتها تجاه آلاف المواطنين، الذين كانوا ينتظرون وصول شاحنات محمّلة بالمساعدات الإنسانية، ما أدى إلى استشهاد 118 مواطناً وإصابة المئات.

 
رقم : 1120193
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