مفتي العراق: كنت قد اتفقت مع الشهيد سليماني على تشكيل جيش للمسلمين من السنة والشيعة

وفي كلمة له خلال مؤتمر البنيان المرصوص "وعد الحق 6" الذي انعقد اليوم في بيروت، رأى أنّ ما يحصل في غزة ما هو إلّا "سيل عارم من العدو لضرب المسلمين".



وأكّد مفتي العراق أنه "لو اجتعمت الدول العربية لما تمكن العدو من الصمود".



وتحدّث في المؤتمر عدة شخصيات، منها نائب الأمين العام لحزب الله، الشيخ نعيم قاسم، الذي أكّد في كلمته أنّ "طوفان الأقصى حقّ مشروع للفلسطينيين"، مضيفاً أنّ "لا جدال في مشروعيته، وهو شعلة حياة تغذي المقاومة".



القيادي في حركة "حماس"، أسامة حمدان، بدوره قال إنّ المقاومة في فلسطين أطلقت معركة "طوفان الأقصى" في وقت كان الاحتلال يستعد فيه للحسم وتصفية القضية الفلسطينية.



كما كانت كلمة للقيادي في حركة الجهاد الإسلامي محمد الهندي، أكّد فيها أنّ "المفاوضات الحالية هي مفاوضات بين الإدارة الأميركية والحكومة الإسرائيلية وما من مفاوضات حقيقية مع المقاومة".



أما رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المقاومة، الشيخ ماهر حمود، قال من جانبه إنّ "من واجبنا أن نكون قنابل متفجرة وصواريخ تُطلق لتواجه العدو".



وتأتي فعاليات هذا المؤتمر، في الوقت الذي يواصل فيه الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على قطاع غزة لليوم الـ150 على التوالي منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023.



وأعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، في تقريرها الإحصائي اليومي، اليوم الإثنين، ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان إلى 30534 شهيداً و71920 جريحاً، بعد ارتكاب الاحتلال نحو 13 مجزرة جديدة في الساعات الـ24 الماضية.