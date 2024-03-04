فنان ايرلندي: التكلفة التي لحقت بحياة الأطفال في قطاع غزة لا تحتمل

جاء ذلك في مقطع مصور للممثل حول احتياجات الأطفال بقطاع غزة الذي يتعرض لحرب إسرائيلية مدمرة منذ 5 شهور، ونشرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف" فحواه، الاثنين، عبر حسابها على منصة "إكس".



وسلط نيسون الضوء على أهمية "الحماية بالنسبة لأطفال غزة، حيث لم يعد هناك مكان آمن يذهبون إليه".



وأضاف أن "التكلفة التي لحقت بحياة الأطفال نتيجة الكارثة الإنسانية الضخمة في قطاع غزة لا تحتمل"، مشددا على "ضرورة إنهاء القتال فوراً".



قبل سنوات ذكرت صحيفة "صن" البريطانية أن نيسون يفكر باعتناق الإسلام بعد زيارته إلى مدينة إسطنبول التركية. وتقول الصحيفة إن نيسون، الذي سمي على اسم كاهن محلي في بلدة إيرلندية، يفكر بترك الكاثوليكية وللأبد.



ويشير التقرير إلى أن نيسون اعترف أن "صلاة المسلمين دخلت في روحه"، عندما كان يصور فيلما له في تركيا، مبينا "يعلن للصلاة خمس مرات في اليوم، وفي الأسبوع الأول تشعر بالجنون ومن ثم يدخل في روحك، وإنه -الأذان- من أجمل الأشياء".