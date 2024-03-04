إيران: نسبة المشاركة بالانتخابات 41 بالمائة

وقال وحيدي في مؤتمر صحفي، "بلغت نسبة المشاركة في انتخابات مجلسي الشورى وخبراء القيادة 41%، ما يعني أن نحو 25 مليون شخص شاركوا في هذه الانتخابات"، لافتاً إلى أنه "نسبة الأصوات البيضاء وصلت إلى 5% في جميع مراكز الاقتراع".



وتابع أن "الجولة الثانية من الانتخابات ستجرى في أبريل أو مايو. نحن نتشاور مع مجلس صيانة الدستور، بداية، تم اقتراح إجراء الجولة الثانية في 26 إبريل، ولكننا نتشاور مع وزارة التعليم العالي بسبب التزامن مع اختبارات القبول الجامعي ومجلس صيانة الدستور".



ولفت وزير الداخلية الإيراني إلى أن "البعض يحاول الاستثمار في موضوع الأصوات الباطلة، لكن الأصوات غير المقروءة أو الأصوات لغير المرشحين والأصوات البيضاء 8%"، منوهاً أن "الأصوات المشوهة" للانتخابات في عموم البلاد بلغت "8 بالمئة".