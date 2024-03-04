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الاثنين 4 آذار 2024 ساعة 19:30

العمید شریف: عملية العدو النفسية فشلت في الانتخابات

العمید شریف: عملية العدو النفسية فشلت في الانتخابات
وقال "العميد شريف"، صباح اليوم في ختام مهرجان أبوذر الإعلامي الثامن بمحافظة كرمان (جنوب شرق): يجب أن نشكر الشعب اليقظ في إيران الإسلامية الذي لم يرتكب أية أخطاء حسابية نظرا للهجمات التي تشنتها وسائل الإعلام المعادية منذ عام ونصف، وما زال يبدي تمسكه بالنظام والثورة ونهج الشهداء والإمام الخمیني (رض) وقائد الثورة الاسلامية.

واضاف، أن "دور وسائل الإعلام في التعريف بالوجه الحقيقي للكيان الصهيوني الغاصب لا يمكن الاستغناء عنه؛ قائلا : ان "إسرائيل" ترتكب جرائم إبادة جماعية بشكل واضح ولا تخجل منها.

وتابع المتحدث باسم الحرس الثوري، "أنهم يقتلون الأبرياء منذ حوالي أربعة أشهر ومع الجريمة الفادحة التي ارتكبوها، سيتعرضون بالتأكيد لضغوط من الفلسطينيين"؛ مؤكدا بأن الصهاينة خائفون للغاية، لا تنظروا إلى مظاهرهم.

واستطرد: "إسرائيل"، تشعر بالقلق من ان احتماع تماسك جيوش الدول الإسلامية جميعا، لان ذلك سينهي حيات هذا الكيان.

وتكريماً لذكرى الفريق الشهيد قاسم سليماني، قال العميد شريف: اليوم نرى بركات أعمال الحاج قاسم في جبهة المقاومة، والصهاينة هم العدو الحقيقي للإنسانية.

كما ذكر بأن مواقفا لكراهية تجاه الصهاينة والأمريكيين تزايدت في العالم، والخاسر الرئيسي في حرب غزة هي "إسرائيل"، والفائز الحقيقي هو الشعب الفلسطيني.

واكمل متحدث الحرس: اليوم الرأي العام العالمي يدعم الشعب الفلسطيني المظلوم.
رقم : 1120241
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