مليشيا "الانتقالي" تستجدي الدعم البريطاني الامیرکي لها...ماذا تقدم بالمقابل؟

وأوضحت الصحيفة أن مسؤولين فيما يسمى بـ"المجلس الانتقالي" بعدن المحتلة، طلبوا من بريطانيا وأمريكا، إشراكهم في تحالف حماية السفن الصهيونية، وتسليح ميليشياتهم مع توفير الغطاء الجوي، من أجل محاربة القوات المسلحة اليمنية على الأرض، وإيقاف هجماتهم على السفن الإسرائيلية أو المتعلقة بدويلة الكيان، في البحر الأحمر وباب المندب.



وأشارت الصحيفة إلى أن القيادي المرتزق الموالي للاحتلال الإماراتي عمر البيض أكد بأنه لا يتعين على الولايات المتحدة وبريطانيا تنفيذ العمليات البرية في اليمن بنفسها من أجل إيقاف هجمات البحر الأحمر، وإنما عليهما فقط تقديم الأسلحة لميليشيا الانتقالي في عدن مع توفير الغطاء الجوي وهم سينفذون أي عملية تطلب منهم.



وبحسب الـ "إندبندنت" البريطانية، فقد أوضح المرتزق عمر البيض، أن الطريقة الفعالة التي يمكن للولايات المتحدة والمملكة المتحدة مواجهة هجمات قوات صنعاء في البحر الأحمر، هي تسليح "الانتقالي" للمشاركة في العمليات البرية مع توفير الغطاء الجوي.



وعرت الأحداث في غزة والبحر الأحمر الأطراف اليمنية، وكشفت عن امتهان قوى المرتزقة وانخراطهم مع المشاريع الأمريكية البريطانية الصهيونية على حساب الوطن ووحدة أراضيه، ومن أبرزها قوى المرتزقة التابعة للاحتلال الإماراتي في المحافظات الجنوبية المحتلة.

