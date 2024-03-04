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الاثنين 4 آذار 2024 ساعة 19:36

فياض اجتمع مع هوكشتاين ومواضيع الطاقة مدار البحث

فياض اجتمع مع هوكشتاين ومواضيع الطاقة مدار البحث
وتم التباحث في مواضيع تتعلق بإمكانية استجرار الغاز من مصر والكهرياء من الاردن عبر سوريا والدور المساعد الذي من الممكن أن يلعبه المبعوث الاميركي في هذا الاطار.

ولفت هوكشتاين الى ضرورة استتباب الأمن ووقف الحرب وما يمكن ان ينتج عن ذلك من استقرار على كافة الاصعدة وانعكاس ايجابي في مواضيع عدة كزيادة التغذية الكهربائية والالتزام الاكبر بملف التنقيب عن الغاز والنفط في لبنان.

وأكّد فياض على ضرورة ايجاد حل يحفظ سيادة لبنان والاستقرار في المنطقة. وتمنى لهوكشتاين التوفيق في زيارته وجولته المكوكية على باقي المسؤولين في لبنان اليوم.

هذا وغادر فياض بعد اللقاء في زيارة عمل الى باريس للمشاركة في مؤتمر حول الغاز والنفط تنظمه المؤسسة الشرق أوسطية للطاقة والمناخ "OMec" تحت عنوان: "The Role oF Gas in the Mediterranean Energy Transition".
رقم : 1120244
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