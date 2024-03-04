جنبلاط بحث مع هوكستين في مساعي التهدئة جنوبا

إسلام تايمز (لبنان) - استقبل الرئيس السابق للحزب التقدمي الإشتراكي وليد جنبلاط، في كليمنصو، الموفد الأميركي آموس هوكستين، ترافقه السفيرة الأميركية في لبنان ليزا جونسون، بحضور رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي النائب تيمور جنبلاط وعضوي كتلة "اللقاء الديمقراطي" النائبين مروان حمادة ووائل أبو فاعور.