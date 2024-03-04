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الاثنين 4 آذار 2024 ساعة 19:55
أميرعبداللهيان يستقبل نائب وزير خارجية فيتنام
والتقى اميرعبداللهيان اليوم الإثنين، مين هانك وتباحث معه في مبنى وزراة الخارجية في طهران.
مصدر :
إسلام تايمز
رقم :
1120248
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