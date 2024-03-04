القوات المسلحة اليمنية: استهدفنا سفينة إسرائيلية في البحر العربي بعدد من الصواريخ البحرية

وأوضحت القوات، أن "عملية الاستهداف جاءت بعد ساعاتٍ فقط من تنفيذ عمليةٍ نوعيةٍ أطلقت خلالها القوة الصاروخية وسلاح الجوِّ المسير عدداً من الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة على عددٍ من السفن الحربية الأمريكية المعادية في البحر الأحمر".



وأكدت استمرارها في "منع الملاحة الإسرائيلية أو المتجهة إلى موانئ فلسطين المحتلة حتى إيقاف العدوان ورفع الحصار عن الشعب الفلسطيني في قطاع غزة وأنَّها لن تتردد بعون الله تعالى في تنفيذ المزيد من العمليات العسكرية في البحرين الأحمر والعربي ضد كافة الأهداف المعادية دفاعاً عن اليمن العزيز وتأكيداً على مساندة الشعب الفلسطيني المظلوم".



وشددت على أنها "من خلال هاتين العمليتين تؤكد قدرتها على استهداف السفن الحربية وغير الحربية في آن واحد وأن عملياتها متصاعدة ومستمرة في البحرين الأحمر والعربي وخليج عدن، وباب المندب، حتى وقف العدوان ورفع الحصار عن الشعب الفلسطيني في قطاع غزة".