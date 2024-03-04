"أطباء بلا حدود" في لبنان تتحرك من أجل غزة وتطالب بوقف الاعتداءات الإسرائيلية

وطالبت المنظمة الكيان الصهيوني ان يتوقف عن شن الحرب على المدنيين الفلسطينيين وعن القيام بعمليات التهجير القسري والاعتداءات على المستشفيات والطواقم الطبية، وأن يتوقف الحصار والقيود الإسرائيلية المفروضة على المساعدات الآن.



وقال المدير التنفيذي لمنظمة أطباء بلا حدود في لبنان "أحمد الدخيري"، إن الوضع حاليا في قطاع غزة سيء جدا وكارثي، رأيت العديد من الكوارث في العالم والتي كانت نتيجة الأعمال البشرية أو الطبيعية، إلا أن نسبة الوفيات التي نراها خلال فترة ال 60 يوما السابقة أمر غير مقبول، صدمة للعالم أجمع.

