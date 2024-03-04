حمدان: المقاومة تطلق طوفان الأقصى في وقت كان الاحتلال يستعد لتصفية القضية الفلسطينية

وأضاف حمدان أن المقاومة نجحت في إعادة فرض القضية الفلسطينية وأكدت أنه لا يمكن التعايش مع هذا الكيان وأحبطت المخططات الأميركية.



وتابع: المقاومة في المنطقة شكلت بنياناً مرصوصاً وانتقلت من مرحلة التعاون وتبادل الخبرات إلى مرحلة الشراكة.



وأوضح أنه يجب على أمتنا تشديد الحصار على كيان العدو الصهيوني وليس تأمين طرق بدائل له.



وقال: سنواصل في شهر رمضان خيراً وأهلنا في القدس والداخل المحتل مدعوون لشد الرحال إلى الأقصى وتحويل كل يوم إلى يوم اشتباك.



وأشار إلى لا يجوز أن تقف الأمة موقف المتفرج فيما الجوع يطحن شعبنا ويخطف منه فلذات الأكباد.



وأضاف أننا ندعو أبناء أمتنا إلى قطع الطرق التي يحاول العدو استخدامها لنقل البضائع إلى أراضينا المحتلة.