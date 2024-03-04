ردة فعل ترامب على حكم المحكمة العليا الأمريكية

ونقلت عن هيل رد فعل الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب على حكم المحكمة العليا في هذا البلد لصالحه في قضية إزالة اسمه من أظهرت أوراق الاقتراع للانتخابات التمهيدية الرئاسية لعام 2024.



وكتب ترامب على شبكته الاجتماعية المعروفة باسم “Truth Social”: انتصار عظيم لأمريكا!!!



ورفضت المحكمة العليا في الولايات المتحدة، اليوم (الاثنين)، بالإجماع قرار المحكمة العليا في كولورادو، بعدم أهلية ترامب من الترشح للرئاسة في نوفمبر المقبل.



ويعتبر هذا القرار انتصارًا قانونيًا كبيرًا لترامب وحلفائه عشية يوم الثلاثاء العظيم (يوم الانتخابات التمهيدية الأمريكية).



وفقًا لحكم المحكمة العليا الأمريكية، فإن افتراض محكمة كولورادو بأن الولايات يمكنها أن تقرر ما إذا كان المرشحون الرئاسيون مؤهلون أم لا هو افتراض خاطئ. ولذلك، يجب على الكونجرس، وليس الولايات، إبداء الرأي في تطبيق التعديل الرابع عشر للدستور، وينطبق هذا الحكم على جميع الولايات.



ولن يؤدي هذا الحكم إلى إبقاء اسم ترامب على بطاقة الاقتراع في كولورادو فحسب، بل سيكون أيضًا نهاية لقضايا مماثلة.