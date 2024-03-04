مساعد رئیس القضاء: الحظر أكثر تدميرا من أدوات الحرب

و أضاف "غريب آبادي" في تصريح خلال طهران: الحروب محدودة ولا تتضرر إلا منطقة واحدة، لكن مع فرض العقوبات تتأثر حقوق الشعب.



واعتبر "غريب ابادي"، في كلمته اليوم الاثنين بجامعة العلامة الطباطبائي في طهران، حيث الجلسة النهائية لاول محكمة صورية تعنى بمحاكمة "الحظر الاحادي" والانصياع اليه"، اعتبر "الحظر" جريمة ضد الإنسانية، وقال: نظراً لأضراره ونطاق آثاره الواسعة، فإنه يشكل انتهاكا لحقوق الناس بكافة أنواعها.



وتابع: ان "العقوبات" تنتهك حق التنمية والرعاية الاجتماعية والتعليم والسكن وكافة حقوق الانسان.



وفي إشارة إلى تأثير الحظر على الوضع الصحي لشعوب البلدان المستهدفة، بما في ذلك إيران، قال غريب آبادي: على الرغم من الطاقات والامكانيات الطبية الهائلة في ايران، لكنها جربت عواقب مهلكة اثر الحظر، والتي طالت المرضى من الشرائح المجتمعية الضعيفة.