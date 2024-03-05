مندوب ايران في جنيف يؤكد على وقف الابادة الجماعية في غزة

وفي كلمة بالنيابة عن اكثر من 60 دولة في الاجتماع الخامس والخمسين لمجلس حقوق الانسان يوم الاثنين، وضمن ادانته مقتل اكثر من 150 من موظفي منظمة الامم المتحدة بسبب جرائم الكيان الصهيوني في غزة خلال الاشهر الخمسة الاخيرة، قال علي بحريني: خلال العقود الثمانية من احتلال ارض فلسطين، لم يشهد العالم هكذا وضع متفاقم لحقوق الانسان.



وبيّن ان قوات الاحتلال الصهيوني تتعمد استهداف المستشفيات وأي امكانات للمرضى والجرحى، الامر الذي تسبب بتعطل النظام الصحي في غزة، مضيفا: ان العالم في صدمة من الاستهداف المتعمد للمستشفيات والكوادر الصحية والانسانية في غزة.



ورأى بحريني ان طرح المزاعم ضد بعض الوكالات الانسانية في غزة والإخلال في نشاطاتها وتصعيب ظروف الحياة على الاهالي في هذه المنطقة، جزء من جدول اعمال قوات الاحتلال الصهيوني لاجبار الاهالي على ترك منازلهم ومغادرة اراضيهم.



كما أبرز مندوب ايران الدائم الممارسات التي تتعمدها قوات الاحتلال الصهيوني ضد البنى التحتية والوكالات الانسانية، وقال: اننا قلقون بعمق من تنفيذ هذه السياسات والممارسات العمدية للمحتلين بهدف القضاء التام على قدرة الشعب الفلسطيني على الصمود في مواجهة الاحتلال ونيل حقوقه لتحديد مصيره.



كما طالب المندوب الايراني بالتنفيذ الكامل للقرار المؤقت الصادر عن محكمة العدل الدولية لوقف الابادة في غزة من قبل الكيان الصهيوني.



وبدأ الاجتماع الخامس والخمسون لمجلس حقوق الانسان اعماله في جنيف في 26 شباط/فبراير ويستغرق 6 اسابيع الى 5 نيسان/أبريل 2024، يناقش خلالها مختلف موضوعات حقوق الانسان بما فيها وضع حقوق الانسان في فلسطين.