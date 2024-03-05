الاحتلال يداهم منازل جنوبي نابلس ويهدم آخر لأسير غرب جنين

اقتحمت قوات الاحتلال الاسرائيلي، فجر اليوم الثلاثاء، بلدة اللبن الشرقية جنوب نابلس.



و أفادت مصادر صحفية، بأقتحام قوات الاحتلال بلدة اللبن الشرقية، وداهمت عددا من المنازل وفتشتها وعاثت فيها فسادا وتكسير محتويات بعضها.



وفي غرب جنين، هدمت جرافات الاحتلال، اليوم الثلاثاء، منزل الاسير عبد الله حامد مساد في بلدة كفردان غرب جنين.



وأفادت مصادر محلية باقتحام جيش الاحتلال البلدة ومداهمة عدد من المنازل فيها، كما قام بنشر القناصة فوق أسطح عدد من المنازل واندلعت مواجهات مع الشبان اصيب خلالها شابين بشظايا رصاص الاحتلال.



يشار إلى أن المعتقل عبد الله مساد طالب في جامعة النجاح قسم الهندسة الإلكترونية، اعتقل مع شقيقه عبد العزيز منذ شهر آب الماضي، ويقبعان في سجن عوفر غرب رام الله.