رئيس الجمهورية يغرس شجرة بمناسبة يوم التشجير في ايران

ويصادف يوم 5 مارس، اليوم الوطني للتشجیر في ايران حيث يشجع الناس على زرع الاشجار والاعتناء بها وحماية الغطاء النباتي فيقوم الناس بزرع الشتلات الصغيرة في الحدائق والغابات وأنحاء المدن في البلاد.