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الثلاثاء 5 آذار 2024 ساعة 10:09

طلب بإحالة رئيس وزراء أستراليا للمحكمة الجنائية

طلب بإحالة رئيس وزراء أستراليا للمحكمة الجنائية
وأيد أكثر من 100 محام الإحالة بموجب المادة 15 من نظام روما الأساسي، ضد ألبانيز، وهو عضو في حزب العمل، وكذلك أعضاء في حكومته والبرلمان، قدموا للكيان الصهيوني “الدعم الخطابي في التصريحات العامة والمؤتمرات الصحافية ” بالإضافة إلى المساعدة المادية، حسبما كشفت المحامية شيرين عمري لبرنامج ” نيوز بريكفست” على شبكة ” ايه بي سي”.

وقالت عمري إن المساعدات التي قدمتها أستراليا منذ أن بدأت "إسرائيل" الهجوم على غزة شملت تصدير قطع غيار طائرات مقاتلة من طراز F-35 بالإضافة إلى معلومات استخباراتية عسكرية من خلال أعمال المراقبة التي تقوم بها الحكومة في مرفق الدفاع المشترك باين جاب في الإقليم الشمالي بأستراليا.

وفي حين دعا ألبانيز "إسرائيل" مؤخرًا إلى احترام القانون الدولي، إلا أن عمري قالت إنه لم يكن هناك سوى القليل جدًا في طريق الحث على ضبط النفس على إسرائيل وتثبيط ما قد يفعله المجتمع الدولي” على الرغم من مرور أشهر على الحرب.، حسبما أفاد موقع “كومن دريمز”.

وخلصت محكمة العدل في 26 كانون الثاني إلى أنها قضية إبادة جماعية معقولة”.

واشارت صحيفة القدس العربي ان الوثيقة المؤلفة من 92 صفحة والتي جمعها الفريق القانوني، تحدد عددًا من الطرق المحددة التي تصرف بها المسؤولون في حكومة ألبانيز وغيرهم من الأستراليين كشريك في الإبادة الجماعية، بما في ذلك:

"تجميد تمويل بقيمة 6 ملايين دولار لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى وسط أزمة إنسانية بسبب ادعاءات غير مؤكدة من جانب إسرائيل؛ توفير المساعدات العسكرية والموافقة على تصدير المتهمين إلى إسرائيل، والتي يمكن أن يستخدمها الجيش الإسرائيلي في سياق ارتكاب جرائم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية بشكل ظاهري ؛ نشر وحدة عسكرية أسترالية بشكل غامض في المنطقة، حيث لم يتم الكشف عن موقعها ودورها الدقيق؛ والسماح للأستراليين، صراحة أو ضمنا، بالسفر إلى إسرائيل للانضمام إلى الجيش الإسرائيلي والمشاركة في هجماته على غزة".

وأوضحت عمري في بيان أن “نظام روما الأساسي ينص على أربعة أشكال للمسؤولية الجنائية الفردية، اثنان منها ملحقان” .

وإلى جانب ألبانيز، كان الرئيس الأمريكي جو بايدن، ورئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، والمستشار الألماني أولاف شولتز من بين القادة الغربيين الذين دافعوا مرارًا عن تصرفات كيان الاحتلال الصهيوني في غزة – على الرغم من نية الإبادة الجماعية التي تم التعبير عنها في العديد من التصريحات العامة للقادة الصهاينة.

ورُفعت دعوى قضائية ضد بايدن أمام محكمة اتحادية في كانون الثاني بتهمة “التواطؤ في الإبادة الجماعية التي ترتكبها الحكومة الإسرائيلية”.ولا تزال هذه القضية تشق طريقها عبر عملية الاستئناف الأمريكية.ش
مصدر : وكالات
رقم : 1120365
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