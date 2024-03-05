احباط 200 هجوم سيبراني خلال الشهر الذي سبق الانتخابات البرلمانية الإيرانية

وقال العميد غلام رضا جلالي في تصريح له اليوم الثلاثاء، شهدنا في الشهر الذي سبق الانتخابات ما يقرب من 200 هجوم من جميع الأنواع في المجال السيبراني، الصغير والكبير.



وأضاف: شهدنا خلال هذه الفترة 4 أو 5 هجمات كبيرة حيث تمكنت وزارتا الأمن والاتصالات والدفاع المدني من السيطرة عليها وصد أجزاء منها. وتمت السيطرة على الهجمات الأخرى وتحييدها بشكل جيد من خلال المختصون في وزارة الاتصالات.



وقال رئيس منظمة الدفاع المدني في البلاد: تعرضنا في الأشهر الستة الماضية، لما لا يقل عن 100 هجوم DDos، معظمها خارجي وتم تنفيذها بهدف قطع الخدمات عن المواطنين واحبطت جميعها.