مساعد وزير الخارجية : الحظر هو اكبر جريمة بحق الانسانية

جاء ذلك في كلمة "باقري كني"، يوم الاثنين بجامعة العلامة الطباكبائي في طهران، والتي استضافت الجلسة النهائية لاول محكمة صورية تعنى بمحاكمة "الحظر الاحادي" والانصياع اليه.



واضاف : ان جمهورية ايران الاسلامية، واحدة من الدول التي تعرضت لسياسات الحظر الامريكية الظالمة، واكد بان الواجب الوطني يلزم على بذل الجهود من اجل احياء هذه الحقوق.



وشدد مساعد وزير الخارجية على ان، سياسات الحظر هي ظاهرة دولية مخلة بامن واستقرار ومستقبل العالم، وسط تجاهل الطرف الذي ينتهج هذه السياسات، لجميع القونين الدولية والحقوق الانسانية.



وفي هذا الخصوص، اكد باقري كني على دور الجامعات في صياغة المفاهيم واطلاق حملة توعوية ضد تلك السياسات الجائرة.



كما دعا الدول المتضررة من الحظر الى التعاون وتشكيل جبهة متماسكة على الصعيد الدولي في مواجهة السياسات احادية الجانب.