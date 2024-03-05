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الثلاثاء 5 آذار 2024 ساعة 11:20

القوات المسلحة اليمنية تعلن استهداف سفينة ‘‘إسرائيلية‘‘

القوات المسلحة اليمنية تعلن استهداف سفينة ‘‘إسرائيلية‘‘
جاء ذلك في بيان صدر عن متحدث القوات المسلحة "العميد يحيى سريع"؛ موضحا بأن "العملية تمت بعدد من الصواريخ البحرية المناسبة، وأن الإصابة كانت دقيقة ومباشرة".

وأشار "العميد سريع" إلى، أن العملية جاءت بعد ساعات من تنفيذ عملية نوعية بعدد من الصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة على عدد من السفن الحربية الأمريكية في البحر الأحمر.

وأكدت القوات اليمنية، استمرارها  في منع الملاحة "الإسرائيلية" أو المتجهة إلى موانئ فلسطين المحتلة حتى إيقاف العدوان ورفع الحصار عن قطاع غزة.

وشددت على، أنها لن تتردد في تنفيذ المزيد من العمليات العسكرية في البحرين الأحمر والعربي ضد كافة الأهداف المعادية دفاعا عن اليمن ومساندة لفلسطين.

وأوضحت القوات المسلحة اليمنية، أن "هاتين العمليتين تؤكدان قدرتها على استهداف السفن الحربية وغير الحربية في آن واحد"؛ مؤكدة بان عملياتها متصاعدة ومستمرة في البحرين الأحمر والعربي وخليج عدن وباب المندب، حتى وقف العدوان ورفع الحصار عن غزة.
مصدر : وكالات
رقم : 1120387
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